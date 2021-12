Auto sbanda e finisce contro un albero: morte due giovani sorelle

Due giovani sorelle di 23 e 19 anni sono morte ieri mattina a Roma dopo che l’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un albero in via Cilicia.

Uno schianto in auto contro un albero rientrando a casa. Hanno perso così la vita due giovani sorelle di 23 e 19 anni. La tragedia si è consumata all’alba di ieri a Roma. La 23enne che si trovava alla guida, per cause ancora da determinare, avrebbe perso il controllo della vettura che è finita contro un albero a bordo della carreggiata accartocciandosi. I soccorsi giunti sul posto hanno estratto dall’abitacolo le due ragazze, ma per loro non c’era più nulla da fare.

Lutto nel quartiere Centocelle di Roma che piange la scomparsa di Lorena e Antonella Flores Chévez, le due sorelle di 19 e 23 anni decedute ieri mattina all’alba, domenica 19 dicembre, in un tragico incidente stradale.

Le due ragazze, stando a quanto riporta Il Giornale, dopo aver trascorso la serata insieme ad alcuni amici in un locale della Capitale, stavano rientrando a casa a bordo di una Peugeot 307. Per ragioni ancora da chiarire, la 23enne che era alla guida ha perso il controllo dell’utilitaria che, dopo aver sbandato e abbattuto un cartello, si è schiantata contro un albero in via Cilicia. Un impatto che ha distrutto la vettura e non ha lasciato scampo a Lorena ed Antonella, figlie del giornalista boliviano Luis Flores.

In pochi minuti, sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. I pompieri hanno provveduto ad estrarre le due ragazze dall’abitacolo affidandole ai medici che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che appurarne il decesso.

Dei rilievi di legge per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente si sono occupati gli agenti della Polizia Locale di Roma, giunti sul posto insieme ai soccorsi. Le forze dell’ordine, scrive Il Giornale, hanno sequestrato l’auto.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio ed in ricordo delle due vittime apparsi sui social network nelle ultime ore. Tutta la comunità di Centocelle si è stretta al dolore della famiglia colpita dalla tragedia.

