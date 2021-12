Giulia Provvedi de “Le Donatella” ha lasciato tutti senza fiato. In intimo di schiena, punta su una posa osé per comunicare un importante messaggio: subito è tripudio di like.

Un lento lunedì, ritrova una sferzata di energia grazie a Giulia Provvedi. La gemella di Silvia, al fianco della quale compone il duo “Le Donatella”, ha scatenato le fantasie del popolo del web condividendo sulla sua seguitissima pagina Instagram una serie di scatti bollenti.

Sul feed, in comune con la sorella, si è scoperta mostrando le sue curve sbalorditive, mostrandosi in tutta la sua bellezza. A colpire i fan non solo il suo fisico mozzafiato, ma anche il messaggio profondo dietro gli scatti.

Giulia Provvedi, scatti osé: fisico devastante, fan in tilt

Per vedere gli scatti di Giulia Provvedi, vai su Successivo