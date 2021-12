“Uomini e Donne”, il cavaliere smaschera la redazione: Maria De Filippi ci mette la faccia

È scoppiata una vera e propria bomba nello studio di Uomini e Donne: tutto è cominciato quando un cavaliere ha fatto delle strane insinuazioni sul programma di Maria De Filippi

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, è scoppiata una vera e propria bomba che ha fatto infuriare Maria De Filippi e gli opinionisti. Tutto è cominciato quando Armando Incarnato ha rivelato che, durante una telefonata, Marika gli ha rivelato che la redazione ha cercato di spingerla verso il cavaliere Luigi. Maria, turbata da queste parole, ha chiesto alla donna di dare il consenso ad Armando di divulgare la registrazione della telefonata. A parte Marika, è arrivata una accusa spaventosamente simile anche da parte di Luigi.

Il cavaliere smaschera la redazione di Uomini e Donne: Maria De Filippi furiosa

Gli opinionisti in studio si sono infuriati, facendo notare che in vent’anni di programma non è mai successo niente del genere, altrimenti moltissime persone del parterre lo avrebbero detto e sarebbero andate via, piuttosto che tacere. Luigi ha raccontato che la redazione gli ha chiesto di telefonare Gemma, e a questo punto è entrata in studio la donna che gli aveva avanzato questa richiesta.

La donna della produzione gli ha ricordato che in un primo momento lui aveva chiesto il numero di Gemma ma non lo aveva usato una volta ottenuto, dunque non ha avuto per niente senso questa sua richiesta ed è su questo che si erano impuntati. Loro gli avevano chiesto di usarlo (perché se non hanno intenzione di farlo, non dovrebbero neanche chiederlo) e quando lui ha continuato a non usarlo, a questo punto loro gli hanno chiesto di cancellarlo.

Maria ha chiesto ad Armando di portare la registrazione della telefonata così che questa situazione possa essere chiarita una volta e per tutte, per evitare insinuazioni di quel tipo.