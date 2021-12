“Uomini e Donne”, il nome del nuovo tronista: lo conoscono tutti!

Questa stagione di Uomini e Donne sta giungendo a capolinea e i tronisti hanno compiuto le loro scelte: adesso è arrivato il momento del passaggio del testimone

Maria De Filippi non sopporta di vedere un cuore spezzato, soprattutto non può sopportarlo nello studio di Uomini e Donne. Il suo programma, nato per dare la possibilità alle persone di trovare l’amore, ogni tanto riconsegna al mittente anche qualche delusione ma la nostra conduttrice sa cosa fare in questi casi. Di recente abbiamo assistito a diverse scelte, i tronisti hanno deciso di tornare a casa con i loro amati prima delle feste di Natale, ma ovviamente i corteggiatori non scelti non hanno avuto la stessa opportunità.

Uomini e Donne, Maria De Filippi presenta il nuovo tronista

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U o m I n I e D o n n e ( @ u o m I n I e d o n n e )

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Grande Fratello Vip”. Valeria Marini l’ha fatto veramente: concorrenti indignati davanti al gesto inaspettato

Durante l’ultima registrazione, infatti, Roberta ha fatto la sua scelta: ha deciso di tornare a casa insieme a Samuele. La sua decisione ha ovviamente spezzato il cuore di Luca, che aveva dichiarato di essersi innamorato della giovane tronista. A gennaio però le carte in tavola per lui potrebbero totalmente cambiare, perché Maria De Filippi gli ha offerto un posto come tronista, che lui ha accettato senza rimorsi.

Se una parte del pubblico si è dichiarato felice di questa scelta, un’altra parte ha fatto partire una polemica sul fatto che Luca non avrebbe mai accettato se fosse stato davvero innamorato di Roberta. Non subito dopo questa cocente delusione. In ogni caso il suo trono avrà inizio a gennaio, e magari le feste di Natale potranno aiutarlo a mettere da parte il ricordo della ragazza e a farlo sentire pronto a ricominciare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Aurora Ramazzotti, la magliettina scopre un po’ troppo: l’annuncio manda in subbuglio il web – FOTO

Dunque non ci resta che augurare buona fortuna a Luca e sperare che questa per lui sia la volta buona, l’occasione che aspettava per essere felice.

LE PREVISIONI METEO DI YESLIFE 18 DICEMBRE 2021