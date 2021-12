La bellezza al naturale di Miriam Leone è un exploit senza paragoni, i fan dell’attrice non hanno più dubbi. “E’ proprio lei…”

La standing ovation iniziata con largo anticipo per l’ineffabile attrice di origini catanesi, Miriam Leone, ha raggiunto il suo massimo in queste ore. E si accingerebbe a durare per l’eternità. Dall’uscita in sala della nuova attesissima pellicola realizzata dai Mainetti Bros, lo scorso giovedì 16 dicembre, e dedicata all’affascinante e mai così profondo ladro novecentesco, “Diabolik“, Miriam si presenta come la sua partner in crime ideale. Fuori come dentro il grande schermo.

Una bellezza al naturale, ed acclamata ancor prima dal vasto pubblico della penisola, ma che stavolta fungerà da centro di un capolavoro tutto italiano. Il film, apprezzato dalla critica e dagli spettatori in sala per “una cura dei particolari incredibile“, lascerà dunque quest’oggi spazio ad un dettaglio imperdibile. Ad attirare l’attenzione in queste ore è stato, a tal proposito, un ultimo ipnotico scatto che ha ritratto, ancor più da vicino, la magnetica Eva Kant di questa fine 2021.

“Sei tu la vera ladra” Miriam Leone magnetica al naturale in FOTO ti inchioda allo schermo

PER VEDERE MIRIAM LEONE “MAGNETICA AL NATURALE”, VAI SU SUCCESSIVO.