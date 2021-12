La giornalista ieri sera è andata in onda con una nuova puntata del suo programma di punta, due cambi look ed una bellezza disarmante.

La giornalista Veronica Gentili tiene le redini ben salde del suo programma “Controcorrente” in onda la domenica sera su Rete 4. Il talk show politico è ormai un appuntamento fisso per milioni di italiani che non vedono l’ora di collegarsi per essere aggiornati sui principali fatti di cronaca e politica nazionale con interviste e servizi in esterna.

Ieri sera la conduttrice ha sfoggiato due cambi look, il primo in tailleur azzurro cielo ed il secondo gonna a matita e blusa di color rosso acceso con ampia collatura sul seno. Stavolta però la sua femminilità disarmante non ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori che l’hanno presa di mira per la sua condotta.

Veronica Gentili presa d’assalto, nei commenti tutti contro di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

È sempre stata molto ammirata da parte del pubblico a casa ma negli ultimi tempi sono sempre più quelli che non apprezzano il suo modo di condurre in tv.

Le viene criticata la sua propensione a non lasciar parlare gli ospiti in studio e a mandare la pubblicità pur di non lasciar loro concludere un pensiero che, come dice la trasmissione, può andare “contro corrente” rispetto a quello condiviso dalla maggior parte delle persone.

Nel giro di poche ore sono giunti centinaia di messaggi a margine dell’ultimo post pubblicato su Instagram, tutti per additarla e andare contro questa manovra portata avanti in trasmissione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Semplicemente stupenda” Ludovica Pagani, si apre la camicetta e sotto è invisibile, e il calciatore gongola… FOTO

“Che tristezza la sua trasmissione penso che avrebbe più successo nella moda e sulle passerelle…anche lì c’è molto da LECCARE”, “Complimenti per le censure continue che sa mettere in atto (pubblicità per interrompere i discorsi proprio a chi argomenta tesi diverse, abbassare l’audio del microfono di continuo, dare si e no la parola) e chi più ne ha più ne metta”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Rosalinda Cannavò si difende dalle accuse: il suo gesto non è passato inosservato. La FOTO parla chiaro

Un’altra follower le scrive: “Cara signora deve imparare a far parlare tutti gli ospiti soprattutto coloro che sono ‘contro corrente’…forse questo potrebbe chiamarsi buon giornalismo…mediti”.

I messaggi così sono diversi e insistenti fin da subito. Attendiamo ora di capire se Veronica deciderà di replicare ai fan per trovare un punto comune oppure lascerà scorrere facendo finta di nulla.