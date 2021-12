“Vite al Limite”. Era totalmente dipendente dal cibo, sua unica fonte di conforto. Un caso difficile per il dr. Nowzaradan

“Vite al Limite”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la dolorosa storia di Michael Dominguez

“My 600 lb Life” è una popolare docu-serie targata TLC che mostra l’incredibile percorso intrapreso da persone patologicamente obese. In Italia è nota con il titolo di “Vite al limite”, in onda sulla rete Real Time, canale 31.

Ogni paziente è sotto l’attenta supervisione del dottor Younan Nowzaradan e segue rigorosamente le sue direttive per quanto riguarda la dieta e gli esercizi da eseguire per perdere chili significativi e ricevere approvazione per un intervento chirurgico di bypass gastrico. Ogni episodio racconta una storia diversa; via via i telespettatori sono portati a empatizzare con i vari partecipanti. Spicca a questo proposito la storia di Michael Dominguez.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Michael Dominguez

Michael Dominguez è un uomo di 32 anni apparso nella ottava puntata della quinta stagione di “Vite al limite”. Originario di Glendale, nello stato dell’Arizona, era arrivato al peso straordinario di 288 kg.

Sua moglie Roni era disperata perché, dopo essersi presa cura di lui come se fosse niente di più che una badante, desiderava vedere crescere la loro famiglia. Tuttavia, la mole imponente di Michael impediva che ciò accadesse. Così come molti pazienti prima di lui, anche il percorso di Michael è costellato da un passato traumatico. Gli scoppi di rabbia e la violenza di suo padre non hanno reso felice la sua infanzia. Per questo motivo si è rivolto al cibo come unica via di conforto.

Nonostante il padre finì poi in prigione, Michael era ormai totalmente dipendente dal binge eating (mangiare compulsivamente). Non aveva controllo sulle sue abitudini alimentari e, inoltre, una spiccata letargia ha avuto la meglio su di lui.

Si è trasferito a Houston, in Texas, affinché potesse rivolgersi alle cure del dottor Nowzaradan nella sua clinica specializzata. Il medico lo ha aiutato a perdere qualche chilo prima che ricevesse il via libera per l’intervento di bypass gastrico. Le telecamere di “Vite al limite” lo hanno seguito per la durata di un anno. Alla fine della puntata scopriamo che ha raggiunto il peso di 174 kg.

Non ha smesso di combattere contro il sovrappeso e ha fatto molta strada nel suo viaggio verso la salute e il benessere.

Sebbene non sia particolarmente attivo sui social media, è possibile dare un’occhiata alle sue foto e scoprire come la sua trasformazione sia stata strabiliante. Ha due figli ed è in forma più che mai.

