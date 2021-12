“Vite al Limite”. La storia di James King è la più triste in assoluto di tutto il programma. Cosa ne è stato di lui

“Vite al Limite”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la tragica storia di James King

James King è stato uno dei pazienti più pesanti nella storia del programma “Vite al limite”, in onda sul canale 31, Real Time. L’uomo è apparso nell’undicesima puntata della quinta stagione della serie targata TLC (rete originale statunitense). Aveva 46 anni, originario di Paducah, nello stato del Kentucky. Ha raggiunto al peso incredibile di 333 kg.

Ha iniziato il suo percorso verso la perdita di peso con il dottor Nowzaradan tuttavia, gli sforzi sono stati vani. Quella che vi stiamo per raccontare è sicuramente una delle vicende più tragiche mai mostrate nella trasmissione.

James King non ha perso nessun chilo, anzi ne ha guadagnati più di 25. Il suo percorso nel programma sarebbe dovuto durare un anno ma si è interrotto poco prima, intorno all’undicesimo mese di lavoro.

É stato cresciuto da suo padre poiché la madre, alcolizzata, aveva lasciato la famiglia quando era molto giovane. É morta poco dopo e James non ha mai avuto la possibilità di ricongiungersi con lei. La sua è stata un’infanzia emotivamente difficile. Ha perso la sua casa in un incendio e la famiglia ha dovuto rimboccarsi le maniche e ricominciare tutto da capo. Ha combattuto con una forte depressione annegando il suo dolore nel cibo. La dipendenza e la compulsività nel mangiare è peggiorata con l’età poiché le sfide della sua esistenza sono diventate sempre più stressanti.

Sempre costretto a letto a causa del della sua mole imponente, non è stato in grado di prendersi cura di se stesso e della sua famiglia. Si è presto reso conto che il suo peso avrebbe causato delle terribili conseguenze. Il padre ebbe un ictus e, quando si riprese, James si sentiva in colpa per non essere stato lì vicino per lui. Ha rappresentato un ulteriore motivo che lo ha spinto ad agire.

Lisa, sua moglie, doveva prendersi cura di lui in tutto e per tutto assumendosi le responsabilità dell’intera famiglia. Anche i suoi figli hanno dovuto lasciare la scuola per sobbarcarsi parte delle responsabilità della madre. Vivevano in grandi difficoltà finanziarie al punto che il padre di James fu costretto ad accendere una seconda ipoteca sulla casa.

Recatosi a Houston (Texas), città in cui si trova la clinica del dottor Nowzaradan, l’uomo è stato sottoposto a una dieta rigorosa da 800 calorie al giorno. È stato difficile continuare perché la dipendenza da cibo era troppo radicata in lui. Invece di perdere peso ne guadagnava sempre di più. Il dr. Nowzaradan si rese conto che James stava manipolando e ricattando emotivamente Lisa in modo da ottenere cibo sottobanco.

Ha ordinato alla sua famiglia di smetterla e di non cedere alle sue ulteriori richieste. Non è comunque andata bene per James che si è rifiutato di seguire il programma del noto medico televisivo. Questo è stato il motivo dell‘allontanato dallo show. Il medico si è rifiutato di eseguire su di lui un intervento chirurgico di bypass gastrico perché era troppo rischioso con il suo peso attuale.

Lo ha comunque informato che, nel caso in cui avesse cambiato mentalità, le porte della sua clinica sarebbero state aperte in qualsiasi momento per poter ricominciare a lavorare insieme.

James soffriva di diversi problemi di salute come sepsi, cirrosi epatica, insufficienza renale, ipertensione, infezioni alle gambe , anemia e cellulite. É entrato e uscito dagli ospedali di continuo fino a quando non è giunta notizia della sua morte il 3 aprile 2020 a Nashville all’età di 49 anni.