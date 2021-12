Una clamorosa decisione di Maria De Filippi ha fatto tremare gli studi di “Amici”. I concorrenti sono rimasti senza fiato.

Con il Natale alle porte, l’atmosfera ad “Amici” si tinge di festa. Nell’ultima puntata i concorrenti si sono mostrati intenti a dedicarsi ai regali, ricevendo doni dalle loro famiglie nella forte commozione.

Una puntata ricca di emozioni: tra esibizioni e sorprese, i ragazzi hanno così chiuso al meglio questa prima parte del programma che si stoppa nei prossimi giorni di festa per riprendere nel 2022.

Tuttavia una drastica decisione di Maria De Filippi ha dato uno scossone ai ragazzi: incassato un duro colpo, le loro feste natalizie avranno un corso inaspettato.

“Amici”: la drastica decisione di Maria tocca tutti

Se nell’ultimo appuntamento di “Amici” tutto è stato a tema natalizio, con tanto di festeggiamenti e musiche a tema nonché Fedez come giudice esterno, una decisione di Maria ha spiazzato tutti.

Dopo essersi fatti travolgere dalle forti emozioni a seguito dell’apertura dei regali, donati da loro parenti a seguito delle loro esibizioni, per gli allievi arriva un pesante scenario.

I doni sono stati scartati in puntata, proprio a seguito di una decisione netta. Per loro infatti le vacanze saranno trascorse nelle mura della casetta dove vivono tra le lezioni e le puntate: nessun via libera per quest’anno. Un provvedimento messo in atto a causa della situazione di emergenza sanitaria.

Tutti i concorrenti si riuniranno uno al fianco dell’altro per brindare al Natale, anche se lontani dalle loro famiglie. Si faranno forza nel vivere questo periodo magico distanti dai genitori e amici che non vedono da tre mesi.

Un Natale in isolamento per gli allievi che vedranno riprendere il format da gennaio 2022. Prima puntata prevista l’8 gennaio. In queste settimane probabilmente i concorrenti si riposeranno continuando a dedicarsi allo studio. Inoltre potranno anche trascorrere momenti insieme approfondendo le loro conoscenze: tra molti di loro si sono già creati forti legami.