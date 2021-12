Avete mai visto la moglie di Alessandro Gassmann? È stato un colpo di fulmine – FOTO

Avete mai visto la moglie di Alessandro Gassmann? Si sono conosciuti a teatro e da allora non si sono mai lasciati.

Oggi vi portiamo nella vita di Alessandro Gassmann e vi raccontiamo qualche aneddoto sulla sua storia d’amore con la moglie Sabrina Knaflitz. Tra i due è stato amore a prima vista.

Alessandro Gassmann, avete mai visto sua moglie Sabrina Knaflitz?

Sabrina Knaflitz ha 53 anni ed ha recitato in numerosi film e serie tv a partire dalla fine degli anni ‘80. La sua storia d’amore con Gassmann è iniziata per caso, quando si sono ritrovati insieme ad una prima teatrale. “Una sera andai a teatro a vedere Gianmarco Tognazzi” ha raccontato di recente l’attore. “Seduta accanto a me c’era Sabrina, anche lei amica di Gianmarco. Dopo il teatro andammo a cena insieme e non ci separammo più“.

I due si sono incontrati nel 1993 e si sono sposati cinque anni dopo, quando lei era già incinta del loro primo ed unico figlio, Leo Gassamann. Il ragazzo, giovane cantante emergente e vincitore di Sanremo Giovani, è nato alla fine del 1998.

Una curiosità: per stessa ammissione di Gassmann, lui e Sabrina litigano molto spesso, a volte anche molto pesantemente. Questo tuttavia non intacca il loro rapporto che va avanti, seppur tra alti e bassi, da ben 28 anni.