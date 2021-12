La notizia ha dell’incredibile ed è arrivata improvvisamente. Un’assenza pesantissima nel pomeriggio di Canale 5. I dettagli.

Da anni, ormai, la regina indiscussa del pomeriggio di Canale 5 è Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana è al timone di ”Pomeriggio Cinque”, trasmissione nella quale si alternano cronaca e gossip.

Per diverso tempo Barbara D’Urso si è presa la scena nell’emittente del Biscione, conducendo anche ”Domenica Live” e ”Live- Non è la D’Urso” mantenendo la sua linea di conduzione.

Tuttavia, nell’ultimo anno, il suo spazio è stato ridimensionato ma a quanto pare sta succedendo qualcos’altro di inatteso che ha fatto preoccupare i fans della presentatrice.

Terremoto nel pomeriggio di Canale 5

Quest’oggi i telespettatori attendevano come sempre l’inizio di ”Pomeriggio Cinque” per trascorrere qualche ora in compagnia di Barbara D’Urso ma sono rimasti di stucco quando si sono accorti che la conduttrice non era presente in studio.

A sostituirla Simona Branchetti, conduttrice del TG 5, da oggi alla guida del programma.

Dunque, cosa è successo? La Branchetti condurrà ”Pomeriggio Cinque News”, ma i fans della D’Urso possono dormire sonni tranquilli. Si tratta solamente di un periodo. ”Carmelita”, infatti, tornerà alla guida della sua trasmissione a partire dal 17 gennaio. Una pausa prevista per il periodo natalizio.

La giornalista, in seguito agli ottimi risultati raccolti la scorsa estate con “Morning News”, si è guadagnata lo spazio che le è stato assegnato da Piersilvio Berlusconi e, grazie a questa opportunità, potrebbe mettersi ulteriormente in mostra per diventare un volto sempre più interessante in casa Mediaset.

Durante un’intervista a ”Tv Sorrisi e Canzoni”, a proposito di quest’esperienza, ha chiarito: “Non so ancora. Ma immagino che, visto il mio profilo professionale, ci sarà più spazio per l’attualità e la cronaca, pur con la leggerezza del pomeriggio televisivo”.