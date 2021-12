La cantante in questi giorni si trova in uno dei posti più belli di Sondrio, in Lombardia, e proprio da lì giungono le foto che stanno facendo sognare i fan.

Non solo bellissima ma anche portatrice di una voce inconfondibile con il suo timbro marcato e melodioso che si fa riconoscere su tutte.

La cantante Bianca Atzei è molto amata dai suoi fan che la seguono sia nella vita lavorativa fatta di concerti (l’ultimo in Franciacorta pochi giorni fa) e nuove uscite musicali, che nella vita privata accanto al suo inseparabile Stefano Corti, inviato de “Le Iene”.

Proprio con lui si trova ora in una delle località termali più belle d’Italia per rilassarsi un po’ e prepararsi alla maratona delle feste natalizie con parenti e amici. Vediamo dove sono e le foto postate da lei.

Bianca Atzei fa sognare, i look scelti sono divini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

“Sii felice. Sempre ❤️” scrive Bianca a margine dell’ultimo post Instagram che racchiude un carosello di foto direttamente dalla splendida cornice del QC Terme Bagni di Bormio dove si trova con il fidanzato.

Negli scatti la vediamo non solo con la tuta da sci mentre si accinge a scendere la cresta della montagna, ma anche con maglione pesante in baita davanti ad un piatto di tagliata e verdure al forno. Per finire alle terme con un costume intero aperto sulla schiena e le spalline rinforzate da cui spiccano delle graziose rouches.

Bianca ha però mandato in iperventilazione la sua community per la simbiosi che trasmette negli scatti accanto a Stefano e i suoi primi piani in cui gli occhi di ghiaccio rapiscono come due fari nella notte.

Neanche a dirlo in poche ore sono giunti centinai di messaggi di affetto per lei: “Dai la possibilità ad ogni giorno di essere il più bello della tua vita ❤️”, “Con te le persone saranno sempre felici ❤️”, “Ma ti rendi conto…che occhi ❤️”, “Invidiatissimi 😜❤️”.

