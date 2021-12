Si sente male dopo uno spettacolo per bambini: muore artista di strada

Un artista di strada di 45 anni è deceduto domenica all’ospedale di Brescia, dove era stato elitrasportato dai soccorsi in seguito ad un malore.

Aveva da poco terminato uno spettacolo ed era andato a pranzo, ma è stato colto da un malore. Ha perso così la vita un artista di strada di 45 anni nella tarda mattinata di domenica a Breno, in provincia di Brescia. L’uomo, sentitosi male, prima di accasciarsi al suolo, ha chiamato i soccorsi che, una volta giunti sul posto lo hanno rianimato e trasferito in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Dramma nella tarda mattinata di domenica 19 dicembre, a Breno, piccolo comune in provincia di Brescia, dove un uomo è stato colto da un malore mentre era a pranzo ed è morto.

A perdere la vita Ivan Domenighini, artista di strada e giocoliere 45enne originario di Malegno e conosciuto da tutti come Ivan Circoski. L’uomo, come riportano i colleghi della redazione di Brescia Today, aveva tenuto uno spettacolo per bambini in occasione della rassegna “Fiabe e canti sotto il castello” e, prima di riesibirsi nel pomeriggio, aveva raggiunto alcuni colleghi per il pranzo in un albergo. Qui si sarebbe improvvisamente sentito male e si è accasciato al suolo, dopo essere riuscito ad allertare i soccorsi.

Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto in ambulanza ed a bordo dell’elisoccorso. I medici hanno rianimato a lungo il 45enne e lo hanno poi elitrasportato d’urgenza presso l’ospedale Civile di Brescia. Purtroppo, poco dopo l’arrivo al nosocomio, Ivan è deceduto. A causare la morte, probabilmente, scrive Brescia Today, un infarto.

Sconvolta la comunità di Breno e quella di Lozio, dove Ivan risiedeva. Nelle ultime ore sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio per la famiglia ed in ricordo dell’artista di strada.

