Charlene Di Monaco, rivelazione inaspettata sul marito, parla l’amante: “Nell’intimità….”

Charlene di Monaco torna ad essere al centro del gossip e questa volta spunta una confessione che lascia tutti senza parole

Da mesi non si parla di altro, dov’è finita Charlene Di Monaco, la moglie del principe Alberto? A chiederselo sono i più curiosi che da anni seguono le vicende della famiglia reale.

Dopo otto mesi in Africa, la principessa è tornata ma è stata ricoverata in un posto segreto per seguire delle cure. I fan sono preoccupati e intanto spunta una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Charlene Di Monaco in crisi con il marito?

Nonostante sia un periodo delicato per il principato che è al centro del gossip ormai da tempo, continuano a spuntare vecchie storie riguardanti la coppia che non passano inosservate.

Tra Alberto e Charlene ci sarebbero dei tradimenti con molte donne, fino ad oggi rimasti segreti e mai usciti allo scoperto.

Ad annunciare la notizia è il giornale Liberoquotidiano che ha riportato un’intervista di Simona Tagli, una delle presunte fiamme del principe Alberto, che avrebbe affermato: “L’ho conosciuto a una cena a Roma nel 1998. Diciamo che per incontrarmi ha varcato i confini diverse volte. – ha confessato – Abbiamo vissuto bellissimi momenti di complicità e provo ancora affetto per lui. È molto somigliante a sua madre Grace e ha sempre conservato nel tempo un suo fair play”.

Poi ha rivelato cosa le piacesse del Principe Alberto: il contrasto tra il decisionismo come ambasciatore del Principato e il suo modo di fare da bambino nella sfera privata. “Era anche molto passionale nell’intimità” ha concluso.

Se la coppia è in crisi per il momento non ci è dato saperlo, non mancheranno altri dettagli che riveleranno la verità al riguardo. Intanto i fan della principessa continuano a fare il tifo per lei e a sostenerla in questo periodo particolare che la sta mettendo a dura prova.