Signore e signori, stiamo per svelare il look must dell’Inverno 2021: è stato sfoggiato da Dakota Johnson e vede protagonista un paio di jeans vintage che fanno innamorare (di nuovo) degli anni 70s. Impossibile resistere!

Ormai ufficialmente icona di stile, Dakota Johnson fa impazzire tutti i fashion lovers ogni volta che si mostra in pubblico.

L’ultima conquista dei cuori dei suoi osservatori è avvenuta in questi giorni e ci dimostra che la moda va, la moda torna. L’attrice infatti ha riportato in cima alle wishlist di tutti noi il denim, facendoci scattare la voglia di un improvviso ritorno ai 70s.

E’ stata avvistata per le strade di New York con indosso un paio di jeans a palazzo Anni ’70 e una t-shirt vintage, il tutto completato da blazer scozzese e scarpe che certamente non passano inosservate: un paio di vistose sneakers retrò prodotte dalla collaborazione tra Adidas e Wales Bonner.

Risultato finale? Un outfit di cui innamorarsi a prima vista! Ma osserviamolo più nel dettaglio…

L’outfit vintage di Dakota Johnson è il ritorno degli Anni ’70 che tutti stavamo aspettando: dal jeans a palazzo alle scarpe retrò

Ha conquistato tutti ed è stato impossibile non fotografarla. Il nostro futuro jeans preferito, indossato da Dakota Johnson, fa parte della collezione Inverno 2021 di Re/Done. Si caratterizza da un lavaggio chiaro che sta a pennello davvero a chiunque, vita alta e gamba svasata e morbida, una forma che evidenzia la silhouette e dona un senso di altezza. E’ un capo soprannominato “Ultra High Rise” e prende spunto dai celebri pantaloni a zampa degli Anni ’70, nonostante sia “contaminato” da elementi moderni e contemporanei.

Dakota Johnson ha abbinato ai suoi jeans una t-shirt stampata, un blazer oversize dal tema scozzese, una borsa Gucci scamosciata della collezione Re(Belle) e le sneakers rosse che donano colore all’outfit e mantengono l’aria retrò. Da urlo!

Com’è ben evidente, non siamo davanti ad un look difficile da replicare. Proprio per questo l’outfit di Dakota ha avuto un gran successo e si stanno già iniziando a vedere versioni più o meno diverse in giro per il web.

E’ perfetto da sfoggiare durante questa stagione: preparatevi a trascorrere le Feste di Natale con un’atmosfera irresistibilmente Anni ’70.

