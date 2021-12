Diletta Leotta ha voluto condividere su Instagram degli scatti molto intimi. I fan hanno gradito il gesto e molti hanno ringraziato per il regalo di Natale anticipato.

La conduttrice Sportiva più famosa d’Italia, Diletta Leotta, ha voluto fare un regalo anticipato di Natale a tutti i suoi fan. Il suo profilo Instagram è seguito da 8 milioni di follower, tutti hanno gradito gli scatti che ritraggono la bella Leotta in momenti molto intimi.

Diletta è diventata famosa grazie a Sky, successivamente è passata su Dazn. La sua carriera è stata inarrestabile ed in pochissimi anni è arrivata all’apice del successo, possiamo tranquillamente affermare che è una delle conduttrici sportive più amate e seguite in Italia. Attenzione però a chiamarla giornalista, la Leotta non ha mai conseguito il Tesserino e non è iscritta all’Albo, a tal proposito il Consiglio Nazionale dell’Ordine, nel 2019, chiarì la faccenda dal momento che Diletta era ed è solita fare sponsorizzazioni, in base alla normativa vigente un giornalista non può lavorare in questo modo.

Ma a parte questa piccola sfumatura, la Leotta rimane sempre una delle più amate, seguite e osannate conduttrici sportive.

Diletta fa vedere a tutti dei momenti speciali, euforia generale

