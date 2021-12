Elena Sofia Ricci potrebbe lasciare le riprese di “Che Dio ci aiuti”: al suo posto la Rai metterà un’attrice più giovane e bella.

L’attrice Elena Sofia Ricci veste i panni di Suor Angela nella serie “Che Dio ci aiuti” da più di sei anni, ma oggi potrebbe decidere di abbandonare definitivamente il ruolo che l’ha resa famosa. Nella serie tv la Ricci interpreta una suora particolarmente grintosa che, in compagnia di altre sorelle, gestisce un convitto ad Assisi. Il ruolo, però, sembra non essere più adatto alle pretese dell’attrice, che potrebbe presto decidere di dedicare la sua vita ad altro.

Elena Sofia Ricci sostituita dalla Rai, l’attrice molla tutto senza preavviso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Sofia Ricci OfficialPage (@elenasofiaricci_officialpage)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Alex Zanardi, ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute: le parole della moglie

Il pubblico italiano ha dimostrato di amare la serie “Che Dio ci aiuti” fin dalla messa in onda della prima stagione, e l’interpretazione di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela è sempre stata impeccabile. Oggi, però, l’attrice sembra aver deciso di dedicare la sua vita ad altro; è stata la collega Valeria Fabrizi a raccontarlo! In occasione di una recente ospitata a Domenica In l’attrice, che nella serie interpreta Suor Costanza, ha spiegato a Mara Venier che dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle sarebbe tornata a vestire i panni della suora, ma che la collega Ricci non sembra essere intenzionata a seguirla.

In realtà la Fabrizi non ha svelato nessun segreto, e la possibilità che la Ricci abbandonasse il convento della Rai era nota già da un po’. Elena Sofia sembra aver una vita troppo carica di impegni, lavorativi e non, per poter continuare le lunghissime riprese della serie, all’interno della quale è proprio il personaggio principale. La suora potrebbe essere dunque sostituita tramite un escamotage narrativo, e pare che Francesca Chillemi, che interpreta Azzurra, potrebbe essere l’attrice perfetta per diventare la prossima protagonista di “Che Dio ci aiuti”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Maria De Filippi, conoscete il figlio Gabriele? Vi sveliamo che lavoro fa oggi

Le riprese della settima stagione della serie inizieranno a gennaio 2022, per cui sapremo solo all’ora cosa succederà davvero nel convento più famoso d’Italia!