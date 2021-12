Eva Henger ha condiviso un paio di scatti stratosferici su Instagram: l’amatissima showgirl mette in mostra le sue curve da fantascienza.

Eva Henger è diventata nota al grande pubblico per aver preso parte a film a luci rosse e per aver realizzato calendari piuttosto spinti in cui ha messo in mostra ogni singolo centimetro del suo corpo illegale. La nativa di Gyor ha deciso di cambiare comunque vita, rilanciandosi nel mondo dello spettacolo e iniziando a frequentare i classici salotti televisivi.

I social sono ben presto diventati terreno fertile per le sue fotografie da urlo: la classe 1972 regala delle vere e proprie perle e il suo profilo Instagram è pieno di scatti illegali. Questa sera, la showgirl ungherese ha pubblicato un paio di fotografie al limite del proibito: il costume che indossa, invece di coprire, scopre anche i lati più nascosti.

Eva Henger, il bikini non copre niente: décolleté e didietro, tutto scoperto!

La bellissima Eva, questa volta, ha deciso di oltrepassare tutti i limiti pubblicando in rete alcune fotografie da capogiro. Nonostante gli anni che passano, la nativa di Gyor continua ad essere in splendida forma e continua a mettere in mostra con disinvoltura le sue forme da fantascienza.

“Non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo”, ha scritto sia in italiano che in inglese nella consueta didascalia. La star ungherese ha deciso di conquistare gli occhi degli ammiratori mettendo totalmente in mostra le sue curve pericolose. Il décolleté straborda pericolosamente e fa esplodere gli schermi. La bellezza dei suoi occhi e dei suoi lineamenti abbaglia praticamente tutti.

Anche il perizoma da lei indossato manda in visibilio gli utenti: il fondoschiena e i glutei marmorei della showgirl sono completamente scoperti e lasciano tutti senza parole.

