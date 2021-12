Il Volo non sta più nella pelle e su Instagram arriva il grande annuncio, ecco cosa succederà prossimamente al gruppo musicale

Il 2015 è stato l’anno della svolta, Il Volo ha spopolato a “Sanremo” con il brano Grande amore, aggiudicandosi il primo posto. Da quel momento il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non ha fatto altro che far conoscere la propria musica, conquistando giorno dopo giorno milioni di fan.

Erano poco più che adolescenti quando il palco dell’Ariston li ha accolti, oggi sono tre uomini che cavalcano l’onda del successo.

Il Volo, l’annuncio è già virale – FOTO

I tre amici e colleghi hanno il profilo ufficiale Instagram del gruppo e proprio attraverso un post hanno condiviso con i fan una notizia speciale che ha già fatto il giro del web. Dopo una lunga pausa a causa della pandemia, che ha messo a dura prova anche e soprattutto il mondo dello spettacolo, è il momento di tornare in pista.

“Ciao‎ ‎a tutti, siamo lieti di annunciare che la prevendita del Fanclub, per‎ gli spettacoli di Plovdiv e Sofia sarà disponibile fino a DOMANI”. Scrive il gruppo sotto alla foto che ha attirato l’attenzione di tanti follower e conquistato già più di diecimila like.

Lo scatto è in bianco e nero, lo stile del trio è ancora una volta unico e originale: l’eleganza e il carisma non mancano mai e da anni sono il biglietto da visita dei tre artisti.

“L’attesa aumenta il desiderio” scrive qualche fan italiano sotto al post che vorrebbe vederli anche nel nostro Paese e poi ancora “Avanti tutta”. I commenti arrivano da tutto il mondo, tra cuori, applausi e fiamme come segno di supporto e sostegno.

Il pubblico non sta più nella pelle, Il Volo si sta preparando per regalare ai fan delle performance speciali. Non ci resta che attendere, manca sempre meno al grande evento ed il trio stupirà tutti anche questa volta.