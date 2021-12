Lorenzo Insigne, esterno del Napoli ha rotto il silenzio alludendo al suo prossimo futuro lontano da Napoli: “Mi piace il City…”.

All’indomani della vittoria di misura contro il Milan a San Siro con tanto di polemiche per il gol del pareggio annullato nel finale a Kessie, Lorenzo Insigne è tornato a parlare di calcio in prima persona e di ciò che vorrebbe fare nel prossimo futuro.

Il ‘Magnifico’ di Fuorigrotta ha dato forfait nel pre partita della sfida ad alta tensione a La Scala del Calcio. Spalletti aveva motivato la sua assenza per problemi fisici, ma qualcuno ci va giù piano, giustificando l’assenza del 24 partenopeo per motivi legati alla condizione contrattuale, prossima alla scadenza.

A tal proposito i tifosi non riescono a spiegarsi come mai Lorenzo non abbia ancora messo nero su bianco nonostante il lauto ingaggio propostogli da De Laurentiis. L’immobilismo dell’attaccante inizia a dare fastidio e dopo le ultime parole rilasciate dal diretto interessato non acquietano di certo la piazza napoletana, timorosa di perdere il suo pupillo

Lorenzo Insigne rompe il silenzio e allontana le speranze dei tifosi di vederlo a Napoli in futuro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Insigne (@lorinsigneofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Fiorentina-Sassuolo 2-2, i Viola rimontano e agguantano il quinto posto: pagelle e tabellino

Il piatto ‘succulento’ messo sul tavolo degli allori da Aurelio De Laurentiis non accontenta il ‘Magnifico’ di Fuorigrotta. Se fino a qualche giorno fa tale condizione appariva tutt’altro che certa, ora a correggere il ‘tiro’ della scontentezza ci ha pensato il diretto interessato.

Durante un’intervista di sport e calcio rilasciata ai microfoni di “Undici“, Lorenzo Insigne ha fatto capire che il suo futuro è tutt’altro che certo a Napoli.

Come se non bastasse anche il rapporto con i tifosi sembra pian piano venire meno, come testimoniano le sue dolorose parole: “I tifosi mi giudicano come superbo, ma chi mi conosce per davvero al 100% sa che non è così”.

Frasi dal retrogusto amarognolo rivolte a quella categoria di tifo partenopeo che “evidentemente non mi ha compreso a pieno”.

L’intervista bomba prosegue con una menzione particolare a tutti gli allenatori che in questo periodo hanno calcato l’erba del ‘Maradona Stadium’.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

Da Gattuso ad Ancelotti, passando per Spalletti, Insigne elogia ciascuno di loro, per poi far tremare i tifosi: “Mi piace il Manchester City di Guardiola! Andrei a vedere un’ipotetica finale contro il Liverpool. Sarebbe bellissimo!”.

IL TG SPORT DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO