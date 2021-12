Elettra Lamborghini ha recentemente postato una foto che ha lasciato interdetto il popolo del web: mai così esplicita!

Il 2021 sta volgendo al termine e per la splendida Elettra Lamborghini è tempo di bilanci. L’artista più sensuale e scatenata dell’universo social è riuscita ad affrontare brillantemente una serie di esperienze televisive, tra le quali spicca sicuramente la sua presenza a “L’isola dei Famosi”. La cantante, nel ruolo di opinionista, ha decisamente convinto il suo consistente pubblico social – su Instagram, le persone che la seguono stanno per toccare quota 7 milioni.

In occasione delle festività natalizie, Elettra si sta concedendo più frequentemente ai suoi fan. Non mancano scatti in cui la sensualità dei suoi outfit e delle sue pose la fa letteralmente da padrona. L’ultima foto postata dall’artista, a tal proposito, è una vera esplosione di bellezza.

Elettra Lamborghini fin troppo esplicita. Il davanzale ti lascia senza fiato – FOTO

Per vederla, vai su Successivo