Juventus Cagliari e Genoa Atalanta le pagelle e il tabellino delle partite

Le pagelle e il tabellino di Juventus-Cagliari e Genoa-Atalanta, gare utili per la diciannovesima giornata di campionato, appena terminata.

Questa sera, per l’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A, prima della sosta natalizia, scendono in campo Juventus-Cagliari e Genoa-Atalanta.

Bianconeri e orobici sono a caccia di punti per rimanere in zona Europa mentre Genoa e Cagliari vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione.

Nella gara in scena allo Juventus Stadium, al 40′ Bernardeschi rientra sul mancino dalla trequarti e crossa potente in mezzo, la traiettoria viene deviata e finisce sulla testa di Kean che corregge in rete.

Il raddoppio bianconero arriva all’83’ con Bernardeschi che viene imbeccato in area da Kulusevski e con un diagonale vincente buca in angolo.

Termina, invece, a reti inviolate il match tra la squadra di Shevchenko e quella di Gasperini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Elmas tiene il Napoli vicino alla vetta: Spalletti affonda il Milan a San Siro. Inter Campione d’Inverno

Juventus-Cagliari e Genoa-Atalanta: pagelle e tabellino

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

JUVENTUS-CAGLIARI 2-0

Rete: 40′ Kean, 83′ Bernardeschi

Juventus (4-3-3): Szczesny 6.5; Cuadrado 6.5, Bonucci 6, De Ligt 6, Alex Sandro 5.5; Bentancur 6.5, Arthur 6 (82′ Locatelli sv), Rabiot 5.5 (46′ McKennie 6); Bernardeschi 7.5 (89′ De Sciglio sv), Morata 5.5 (89′ Kaio Jorge sv), Kean 7 (72′ Kulusevski 6.5). All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Pellegrini, Rugani, De Winter, Soulé

Cagliari (4-4-1-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Deiola (71′ Oliva), Dalbert (84′ Keita); Pereiro (64′ Pavoletti); Joao Pedro. All. Mazzarri. A disp. Obert, Aresti, Ceter, Radunovic, Faragò, Altare

Arbitro: Dionisi de L’Aquila

Ammoniti: 24′ Carboni, 35′ Dalbert, 85′ Pavoletti

GENOA ATALANTA 0-0

GENOA (3-5-2): Sirigu 6.5, Bani 7, Vazquez 6.5, Criscito 6 (dal 67′ Ghiglione 6), Biraschi 6, Sturaro 6 (dal 87′ Hernani sv), Badelj 5.5, Portanova 5.5 (dal 87′ Melegoni sv), Cambiaso 6.5, Ekuban 6, Destro 5.5 (dal 71′ Pandev 6). All. Shevchenko. A disp.: Semper, Andrenacci, Sabelli, Masiello, Melegoni, Ghiglione, Pandev, Bianchi, Hernani, Serpe, Toure, Galdames.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6, Djimsiti 6, Demiral 6, Palomino 6, Hateboer 5.5, Freuler 6 (dal 46′ De Roon 6), Koopmeiners 6 (dal 84′ Piccoli sv), Zappacosta 6, Malinovskyi 6 (dal 65′ Ilicic 5.5), Miranchuk 5.5 (dal 65′ Pasalic 5.5), Zapata 5.5 (dal 44′ Muriel 5.5). All. Gasperini. A disp.: Musso, Rossi, Muriel, Pezzella, De Roon, Pessina, Scalvini, Lovato, Ilicic, Pasalic, Piccoli.

Arbitro: Valeri di Roma

Ammoniti: 19′ Sturato, 23′ Freuler, 41′ Badelj

Nella prossima gara dopo la sosta, la Juventus affronterà il Napoli giovedì 6 gennaio alle 20:45, il Cagliari incontrerà la Sampdoria alle 12:30, l’Atalanta ospiterà il Torino mentre al Genoa lo attende il Sassuolo entrambe alle 16:30.