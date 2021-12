Il rosso si sa, è tradizione a Natale. Ma quest’anno la duchessa di Cambridge Kate Middleton ha sfoggiato un maglioncino delle feste marcato Miu Miu anche per un altro motivo.

La magia delle Feste contagia anche casa del Duca e della Duchessa di Cambridge. Non a caso, Kate Middleton non ha potuto resistere alla tentazione di indossare un maglioncino rosso a tema natalizio, sulla base di una tradizione antica propria dei paesi scandinavi e diffusa dal mondo del cinema e del fashion.

Senza eccedere troppo e restando in linea con la sua persona, il maglione della Duchessa non si lascia andare a scritte, renne, babbi natali e chi più ne ha più ne metta: è sobrio, gentile e raffinato, con roselline ricamate e bottoni gioielli. E’ firmato Miu Miu ed aggiunge una elegante chicca alla lunga lista che compone i trend della moda natalizia.

Kate Middleton ha sfoggiato questo capo per registrare, all’interno dell’abbazia di Westminster, il trailer del concerto natalizio di tradizione, il Royal Carols, Together at Christmas, che verrà trasmesso su Itv il 24 Dicembre.

Il segreto dietro il maglione di Natale Miu Miu indossato da Kate Middleton durante il concerto di Natale

In realtà, il maglioncino di Natale indossato dalla Duchessa è ricco di storia. Racchiude rimandi e ricordi di famiglia, perché richiama alla mente il golf scarlatto decorato da maxiricami e indossato da Lady Diana. Era il primo giorno di scuola di Harry nel 1989.

Ancora, Lady Spencer in prossimità di un Natale indossò anche un cardigan porpora intarsiato con pattern natalizi ed erano i primi tempi che la vedevano fidanzata con il Principe Carlo, nel 1980.

Sembra proprio che il suo abbigliamento nel trailer sia l’ultimo della lunga serie di omaggi che Kate ha tributato alla Principessa del Galles, mantenendo vive e attuali le sue scelte in fatto di stile.