“Stai meglio senza” Monica Bertini accontenta il web: in FOTO come mamma l’ha fatta

Monica Bertini accontenta il web con una foto dove appare come mamma l’ha fatta. E’ subito un trionfo di emozioni e pulsioni sensuali.

Monica Bertini è sicuramente tra le giornaliste sportive più apprezzate degli ultimi anni; un mix ben riuscito di bravura, bellezza e fascino. Ingredienti che la rendono appetibile sul piano professionale: spesso gli spettatori colgono l’occasione di comunicare via social alla Bertini tutta la loro stima.

Qualcuno ha persino ammesso che segue lo sport grazie a lei che riesce con pacatezza e preparazione a far seguire con piacere anche ai non tanti afferrati in materia. Mai eccessiva, in studio appare sempre impeccabile. A casa, qualche scatto più audace se lo concede, come l’ultimo post in cui appare come mamma l’ha fatta: “Stai meglio senza” scrivono sul web.

Monica Bertini, come mamma l’ha fatta è pura esplosione: fantastica

