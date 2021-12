“L’ho fatto ma non ero incinta”, rivelazione bomba al “GF Vip”. A parlare è proprio lei

Rivelazione bomba al “GF Vip”. La concorrente ha stupito tutti con le sue affermazioni: “L’ho fatto ma non ero incinta”

Ora che il “Grande Fratello Vip” subirà uno stop in concomitanza con le vacanze natalizie, i concorrenti avranno sicuramente più tempo da dedicare alla conoscenza reciproca. Lo spirito delle feste, che sembra averli contagiati, porterà sicuramente ad una distensione dei rapporti e ad una diminuzione delle liti, che durante le scorse settimane erano state particolarmente intense.

Questo pomeriggio, alcuni dei concorrenti si sono radunati attorno al tavolo della cucina per consumare un pasto tutti insieme. L’occasione, agli occhi di qualcuno, è parsa perfetta per lasciarsi andare a confidenze e a dichiarazioni che hanno spiazzato il pubblico. Una dei protagonisti di questa edizione, nello specifico, ha fatto una confessione che non poteva passare inosservata.

“L’ho fatto ma non ero incinta”, rivelazione bomba al “GF Vip”. A parlare è lei

Per i concorrenti del “GF Vip“, considerata la pausa natalizia del programma, è tempo di lasciarsi andare a chiacchiere e confidenze. Quest’oggi, proprio mentre il gruppo consumava il pranzo attorno al tavolo della cucina, la new entry Valeria Marini ha parlato della sua recente esperienza televisiva a “Supervivientes”, versione spagnola de “L’Isola dei Famosi”.

“Avrei tanto voluto che Carmen mi raggiungesse sull’isola, lei Supervivientes lo ha vinto!“, ha esclamato la showgirl, chiamando in causa la compagna e amica. Quest’ultima, in passato, ha infatti partecipato ad una moltitudine di reality show, prima che l’arrivo della figlia la distogliesse completamente dai suoi impegni televisivi.

“Quando ho partecipato a questi programmi non ero incinta, era il 2006. Dopo quella volta mi sono stoppata“: questa la replica della Russo, i cui impegni nel mondo della danza non le hanno di certo impedito di prendere parte alle più famose trasmissioni della tv. La moglie di Enzo Paolo Turchi, indubbiamente, è una delle personalità più interessanti di questa edizione.

Al momento, Carmen si è distinta per essere una donna elegante e dal carattere mite. La sua indole, fino ad oggi, le ha fatto guadagnare la stima di tutti.