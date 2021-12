“Pomeriggio 5”, Simona Branchetti rimpiazza la D’Urso ma ci sono problemi: “Sono attonita”

“Pomeriggio 5”, Simona Branchetti rimpiazza Barbara D’Urso, ma per la conduttrice la situazione si è fin da subito complicata. Scopri cosa è accaduto nella puntata odierna…

“Pomeriggio 5 News”, spin-off di “Pomeriggio 5”, terrà compagnia ai telespettatori per tutta la durata delle vacanze natalizie. Simona Branchetti, conduttrice del TG5, è il volto su cui i vertici del Biscione hanno deciso di puntare: una direzione sicuramente antitetica rispetto a quella tracciata da Barbara D’Urso.

Se la collega non manca di strizzare l’occhio al trash, la Branchetti sembra invece voler seguire una linea ben precisa: quella di un format che si occupi solo ed esclusivamente di casi di attualità e di cronaca. Eppure, nonostante siano passati soltanto due giorni dalla messa in onda di “Pomeriggio 5 News”, per la Branchetti sembrerebbero essere sorte le prime problematiche.

“Pomeriggio 5”, Simona Branchetti rimpiazza la D’Urso ma qualcosa non va: i dettagli

Nonostante faccia parte della redazione del TG5 ormai da quattordici anni, per Simona Branchetti, proprio nella giornata di oggi, sono sorte delle difficoltà nel bel mezzo della conduzione di “Pomeriggio 5 News”. La conduttrice, nel corso del primo blocco della diretta, ha sviscerato il caso di cui tutti i media stanno parlando: quello della giovane Audrey, la donna che aveva denunciato il marito per violenza sessuale.

La Procura di Benevento, che ha invece proposto l’archiviazione del caso, aveva definito le resistenze della donna come un banale ostacolo di fronte al quale il marito era legittimato ad insistere. “Una cosa del genere ti lascia attonita“, ha commentato Simona Branchetti, prima di dare la parola alla giovane mamma, ospite in collegamento.

“Dopo che lui mi ha puntato un coltello alla gola sono fuggita in una casa-famiglia con i miei figli“: queste le parole di Audrey. La vittima si è più volte detta incredula di fronte a quanto le è accaduto. Impossibile pensare ad una pm che, nel 2021, consideri la violenza perpetrata da un marito ai danni della moglie come un banale tentativo di “vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, tende a esercitare”.

Per Simona Branchetti si è trattato di un caso davvero difficile da gestire. Per tutta la durata del collegamento con Audrey, la conduttrice non ha fatto altro che ribadire il proprio sgomento: “È davvero impossibile da credere“.