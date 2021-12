Fabrizio Frizzi torna al centro dell’attenzione dopo che una famosa conduttrice ha fatto una rivelazione inaspettata

Fabrizio Frizzi è stato un conduttore unico e ineguagliabile, la sua morte ha lasciato un vuoto nel mondo della televisione e dello spettacolo e in tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Tra queste c’è la sua ex moglie, Rita Dalla Chiesa, la nota giornalista ha trascorso accanto allo storico presentatore di “Miss Italia” dieci anni unici e irripetibili. I due si sono amati, supportati e sopportati, la stima e l’affetto anche dopo la separazione sono rimasti.

Rita Dalla Chiesa, la rivelazione su Fabrizio Frizzi

Sono passati tanti anni da quando i due hanno deciso di separarsi: Fabrizio Frizzi ha avuto la fortuna di incontrare un’altra donna che è diventata la mamma di sua figlia e Rita Dalla Chiesa ha vissuto altre relazioni con persone più grandi che le hanno insegnato tanto.

Ma nonostante tutto, la giornalista più volte ha voluto ribadire un concetto. In un’intervista per il settimanale Chi ha rivelato: “Penso che nella vita puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l’amore nella vita è uno, e per me era lui”.

Per Rita Dalla Chiesa Fabrizio Frizzi era diventato come un fratello, i due avevano instaurato un rapporto di amore fraterno fatto di complicità, rispetto e fiducia. Nella stessa intervista ha poi raccontato di quando si sono conosciuti: “Io non ci pensavo, aveva 10 anni meno di me e all’epoca era uno scandalo. Ci furono critiche, ma me le sono fatte scivolare addosso”.

Frizzi e Dalla Chiesa dopo la separazione hanno continuato a frequentarsi per motivi lavorativi. Oggi la giornalista lo ricordo come una delle persone più importanti della sua vita e la sua morte le ha lasciato tanto dolore.