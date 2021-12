Incendio avvolge una casa cantoniera: donna muore carbonizzata

Il cadavere carbonizzato di una donna è stato trovato in una casa cantoniera abbandonata di Piana del Sole (Roma) all’interno della quale era scoppiato un incendio.

Una donna senza fissa dimora è stata ritrovata morta questa mattina a Piana del Sole, frazione di Roma. A fare la drammatica scoperta i vigili del fuoco, intervenuti presso una casa cantoniera abbandonata, all’interno della quale era divampato un incendio. Rinvenuto il corpo carbonizzato, i soccorritori non hanno potuto far altro che appurarne il decesso. Sono ora in corso sull’accaduto le indagini della Polizia della Capitale, giunta sul luogo della tragedia insieme ai soccorsi.

Roma, incendio devasta casa cantoniera abbandonata: donna senza fissa dimora trovata morta

Agghiacciante scoperta questa mattina, martedì 21 dicembre, a Piana del Sole, piccola frazione di Roma al confine con il comune di Fiumicino. Una donna senza fissa, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stata rivenuta priva di vita all’interno di una casa cantoniera abbandonata, sita in via della Muratella Mezzana.

All’interno dello stabile era divampato un rogo, ragione per la quale sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. I pompieri, scrive la redazione locale di Roma Today, hanno domato l’incendio e, durante le operazioni, hanno rinvenuto il corpo carbonizzato della donna riverso in terra. Per quest’ultima non c’era più nulla da fare: lo staff medico del 118, sopraggiunto sul posto, ha potuto solo dichiararne il decesso.

Oltre ai soccorritori, presso la casa cantoniera sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Paolo che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.

Gli inquirenti della Capitale stanno ora indagando per cercare di risalire all’identità della vittima che, scrivono i colleghi di Roma Today, non è stata ancora identificata, e chiarire le cause che hanno dato origine al rogo che ha avvolto lo stabile uccidendo la donna.

