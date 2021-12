Serie A, 19^ giornata: i consigli sulla formazione da schierare

Oggi torna il campionato di Serie A per la 19^ giornata: le probabili formazioni ed i consigli su chi schierare al Fantacalcio nel turno.

Alle 20:45 i primi due anticipi Genoa-Atalanta e Juventus-Cagliari sanciranno l’inizio del quarto turno infrasettimanale della stagione, durante il quale si disputerà la 19^ giornata di Serie A. Torna, dunque, anche il Fantacalcio con gli appassionati chiamati a schierare la formazione prima dell’inizio dei due match.

Fantacalcio, 19^ giornata di Serie A: probabili formazioni ed i consigli

Pochi giorni di pausa per le squadre di Serie A che tra oggi e domani tornano in campo per l’ultima giornata del girone d’andata.

Ad aprire le danze due anticipi alle 20:45: Genoa-Atalanta e Juventus-Cagliari. In calendario anche, alle 18:30, Udinese-Salernitana, gara che non si disputerà considerato che la Salernitana non è partita per Udine per via di alcuni calciatori risultati positivi al Covid-19. La gara, al momento, però, non è stata ufficialmente rinviata. Domani, divise in tre fasce orarie, le altre tre gare del turno. Tutti i partecipanti alle leghe di Fantacalcio, dunque, entro l’inizio della prima sfida dovranno scegliere la formazione ideale da mandare in campo e non farsi trovare impreparati. Di seguito le probabili formazioni di tutte le partite ed i consigli per il Fantacalcio.

Udinese-Salernitana: martedì 21 dicembre, ore 18:30*

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

Salernitana (4-3-3): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; L. Coulibaly, Kastanos, Di Tacchio; Bonazzoli, Ribér,; Simy.

Consigliati: Silvestri (U), Molina (U), Walace (U), Beto (U), Deulofeu (U), Di Tacchio (S), Simy (S).

*La partita non verrà disputata, ma non è stata ufficialmente rinviata. In base alle regole della Lega a cui i fantallenatori prendono parte, i giocatori potrebbero ricevere il 6 politico.

Genoa-Atalanta: martedì 21 dicembre, ore 20:45

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban, Destro.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Hateboer; Pessina, Malinovskyi, Zapata.

Consigliati: Criscito (G), Cambiaso (G), Destro (G), Zappacosta (A), Malinovskyi (A), Zapata (A).

Juventus-Cagliari: martedì 21 dicembre, ore 20:45

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Locatelli, Bentancur; Bernardeschi, Morata, Kean.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.

Consigliati: Szczesny (J), Bonucci (J), Bernardeschi (J), Kean (J), Morata (J), Dalbert (C), Joao Pedro (C).

Sassuolo-Bologna: mercoledì 22 dicembre, ore 16.30

Sassuolo (4-3-2-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Raspadori; Scamacca.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

Consigliati: Frattesi (S), Berardi (S), Scamacca (S), Hickey (B), Barrow (B), Arnautovic (B).

Venezia-Lazio: mercoledì 22 dicembre, ore 16.30

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

Consigliati: Busio (V), Aramu (V), Henry (V), Marusic (L), Luis Alberto (L), Felipe Anderson (L), Pedro (L).

Inter-Torino: mercoledì 22 dicembre, ore 18.30

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria.

Consigliati: Handanovic (I), Dumfries (I), Calhanoglu (I), Dzeko (I), Lautaro Martinez (I), Lukic (T), Pjaca (T), Sanabria (T).

Roma-Sampdoria: mercoledì 22 dicembre, ore 18.30

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham.

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Thorsby; Gabbiadini, Caputo.

Consigliati: Karsdorp (R), Veretout (R), Zaniolo (R), Abraham (R), Candreva (S), Gabbiadini (S), Caputo (S).

Verona-Fiorentina: mercoledì 22 dicembre, ore 18.30

Verona (3-4-2-1): Montipò; Sutalo, Miguel Veloso, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Consigliati: Ilic (V), Lazovic (V), Caprari (V), Simeone (V), Bonaventura (F), Gonzalez (F), Vlahovic (F).

Empoli-Milan: mercoledì 22 dicembre, ore 20:45

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Consigliati: Bajrami (E), Pinamonti (E), Cutrone (E), Theo Hernandez (M), Kessiè (M), Kessiè (M), Ibrahimovic (M).

Napoli-Spezia: mercoledì 22 dicembre, ore 20:45

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Kiwior, Maggiore, Reca; Strelec, Colley.

Consigliati: Ospina (N), Rrahmani (N), Lozano (N), Zielinski (N), Mertens (N), Maggiore (S), Colley (S).

La formazione ideale per la 19^ giornata

Formazione ideale (3-4-3): Silvestri (Udinese); Rrahmani (Napoli), Theo Hernandez (Milan), Dumfries (Inter); Bernardeschi (Juventus), Luis Alberto (Lazio), Calhanoglu (Inter), Veretout (Roma); Morata (Juventus), Dzeko (Inter), Mertens (Napoli).

Al termine di questa giornata, le società di Serie A si fermeranno per la consueta pausa natalizia che terminerà il prossimo 6 gennaio, quando andrà in scena la prima giornata del girone di ritorno del campionato.

