Serie A, Top e flop della 18^ giornata di campionato

In archivio, dopo il posticipo di domenica, la 18^ giornata del campionato di Serie A: i giocatori top e flop al Fantacalcio in questo turno.

Il successo in trasferta del Napoli contro il Milan ha sancito la fine della 18^ giornata di campionato e del turno di Fantacalcio. Nel weekend appena trascorso, diversi giocatori si sono messi in luce, mentre altri hanno deluso i fantallenatori che li hanno schierati in formazione.

Fantacalcio, top e flop 18^ giornata Serie A: Abraham e Deulofeu brillano, rimandato Biraghi

Nella serata di domenica è andato in scena il big match a San Siro tra Milan e Napoli. A portare a casa i tre punti i partenopei che, grazie alla rete di Elmas nella prima frazione, riagganciano i rossoneri al secondo posto.

Vince anche l’Inter che, rifilando un pesantissimo 0-5 alla Salernitana, si è laureata campione d’inverno con una giornata d’anticipo. Stecca, invece, l’Atalanta schiantata in casa dalla Roma per 4-1 ed ora al quarto posto in classifica a due punti da Milan e Napoli.

Di seguito, come di consueto, vi forniamo la lista dei giocatori top e flop della giornata.

TOP

Tammy Abraham (Roma): tra i migliori in campo del big match tra Atalanta e Roma c’è il centravanti inglese, autore di un’ottima prestazione e di due delle quattro reti giallorosse. Voto da urlo e bonus per la doppietta che hanno fatto gioire tutti i fantallenatori che lo hanno acquistato all’asta e schierato in questo turno.

Gerard Deulofeu (Udinese): brilla l’attaccante bianconero nella sfida contro il Cagliari, vinta per 4-0 dai friulani. L’ex Milan è riuscito ad iscriversi per due volte nel tabellino dei marcatori: prima con una punizione dal limite dell’area, al tramonto del primo tempo, poi nella ripresa con uno splendido tiro da posizione defilata insaccatosi sotto la traversa.

Lucas Torreira (Fiorentina): gol e assist per il centrocampista uruguaiano nel match interno contro il Sassuolo. Con i Viola sotto 0-2, Torreira è salito in cattedra regalando prima il passaggio decisivo a Vlahovic che ha accorciato le distanze, poi realizzando il definitivo 2-2 raccogliendo una respinta di un difensore avversario.

Davide Frattesi (Sassuolo): a brillare nel lunch match della 18^ giornata di Serie A anche Frattesi. Il centrocampista classe 1999 alla mezz’ora, ha servito Scamacca per il momentaneo 0-1, poi si è messo in proprio firmando lo 0-2. Purtroppo la due reti di vantaggio non sono bastate per portare a casa i tre punti al Sassuolo, rimontato nella ripresa dal club viola.

Jean-Victor Makengo (Udinese): per la prima volta tra i top il centrocampista classe 98. Nello 0-4 al Cagliari, Makengo ha aperto le danze siglando lo 0-1 dopo soli 4 minuti dal fischio iniziale. Sul punteggio di 0-2 ha poi realizzato l’assist decisivo per Deulofeu che ha calato il tris.

FLOP

Vincenzo Fiorillo (Salernitana): un voto che si avvicina allo zero al Fantacalcio per il portiere del club campano contro l’Inter. Spesso incolpevole, l’estremo difensore è stato costretto a raccogliere cinque volte il pallone dalla rete.

Riccardo Marchizza (Empoli): nell’1-1 contro lo Spezia ad aprire i giochi è stato il terzino dell’Empoli che ha involontariamente battuto il proprio portiere deviando in porta una respinta di Vicario su un cross dalla sinistra. Il malus subito fa scendere significativamente il voto al Fantacalcio.

Dimitrios Nikolaou (Spezia): autogol anche per il difensore della squadra di Thiago Motta nella gara contro l’Empoli. Dopo l’autorete di Marchizza, al 70’ Nikolaou ha toccato un cross rasoterra di Zurkowski sorprendendo il proprio portiere.

Razvan Marin (Cagliari): prestazione da dimenticare assolutamente quella di Marin contro l’Udinese. Il centrocampista romeno non ha mai inciso e al 66’ ha lasciato il Cagliari in inferiorità numerica rimediando il secondo cartellino giallo della sua partita.

Cristiano Biraghi (Fiorentina): termina dopo 68 minuti la gara contro il Sassuolo del laterale difensivo italiano. Dopo la rimonta della Fiorentina da 0-2 a 2-2, Biraghi è stato ammonito per la seconda volta e l’arbitro lo ha rispedito anzitempo negli spogliatoi.

Le squadre di Serie A torneranno in campo tra poco per l’ultima giornata del girone di andata che si disputerà tra oggi e domani prima della pausa natalizia.

