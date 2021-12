Serie B, risultati e classifica dopo 18ª giornata di campionato

Si è conclusa la 18ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: i risultati delle partite e la classifica del torneo cadetto.

Il diciottesimo turno del torneo cadetto si è aperto con le partite giocate sabato 18 dicembre.

Successo della Cremonese in casa dell’Ascoli per 1-4. A decidere l’incontro i gol realizzati da Emanuele Valeri al 31′, Cristian Buonaiuto al 39′, Samuel Di Carmine al 70′ e Luca Vido al 90+1′. In rete per i marchigiani Mirko Eramo al 44′. Padroni di casa in dieci uomini dal 51′ per via dell’espulsione di Eric Botteghin.

Pareggio tra Como e Reggina per 1-1. Calabresi avanti grazie al gol di Rigoberto Rivas al 16′. Risposta dei lombardi al 55′ con la rete realizzata da Alberto Cerri al 55′ su calcio di rigore. Ospiti con un uomo in meno dall’85’ a causa del cartellino rosso ricevuto da Thiago Cionek.

Vittoria interna del Crotone sul Pordenone per 4-1. Decisivi i gol segnati da Mirko Maric al 9′ su calcio di rigore e al 69′, da Giuseppe Borello al 19′ e da Augustus Kargbo al 76′. Per gli ospiti in rete Karlo Butic al 26′ su calcio di rigore. Friulani in dieci dal 38′ per via dell’espulsione di Nicola Falasco.

Successo esterno del Pisa sul campo del Cosenza per 0-2. In rete Idrissa Touré al 9′ e Yonatan Cohen al 52′ su calcio di rigore.

Tre punti per il Frosinone, vincitore sulla SPAL per 4-0 grazie alle doppiette di Alessio Zerbin, in gol al 33′ e al 38′, e di Federico Gatti, in rete al 45+1′ e al 71′.

Nella giornata di domenica 19 dicembre pari tra Brescia e Cittadella per 1-1. Ospiti avanti con la realizzazione da parte di Mirko Antonucci al 52′, a cui ha risposto Stefano Moreo con la marcatura segnata al 71′.

Vittoria esterna del Parma sul campo dell’Alessandria per 0-2 grazie ai gol realizzati da Franco Vazquez al 31′ e Adrian Benedyczak al 42′.

Pareggio tra Perugia e Ternana per 1-1. Padroni di casa in vantaggio con il gol segnato da Christian Kouan al 30′, ripresi dagli ospiti con la rete realizzata da Stefano Pettinari al 48′.

Partita tra Benevento e Monza rinviata a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 tra le fila dei lombardi.

Posticipo tra Lecce e Vicenza, previsto ieri sera lunedì 20 dicembre, rinviato dopo i due casi di positività al Covid-19 riscontrati nella squadra padrone di casa.

Serie B, i risultati delle partite della 18ª giornata di campionato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Serie A, Top e flop della 18^ giornata di campionato

Ascoli-Cremonese 1-4 (31′ Valeri, 39′ Buonaiuto, 44′ Eramo, 70′ Di Carmine, 90+1′ Vido)

Como-Reggina 1-1 (16′ Rivas, 55′ Cerri rig.)

Crotone-Pordenone 4-1 (9′ Maric (R), 19′ Borello, 26′ Butic (R), 76′ Kargbo)

Cosenza-Pisa 0-2 (9′ Touré, 52′ Cohen rig.)

Frosinone-SPAL 4-0 (33′, 38′ Zerbin, 45+1′, 71′ Gatti)

Brescia-Cittadella 1-1 (52′ Antonucci, 71′ Moreo)

Alessandria-Parma 0-2 (31′ Vazquez, 42′ Benedyczak)

Perugia-Ternana 1-1 (30′ Kouan, 48′ Pettinari)

Benevento-Monza rinviata

Lecce-Vicenza rinviata

La classifica dopo la 18ª giornata del campionato cadetto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Insigne clamoroso : “A Napoli non mi hanno compreso, mi piace il Manchester di Guardiola”. I tifosi tremano

Pisa 38

Brescia 34

Cremonese 32

Lecce*, Benevento*, Monza* 31

Cittadella 29

Frosinone 28

Perugia 27

Ascoli 26

Como 25

Ternana, Parma, Reggina 23

SPAL 20

Alessandria 17

Cosenza 16

Crotone 11

Pordenone 8

Vicenza* 7

*una partita in meno

IL TG SPORT DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO