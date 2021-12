Tensione Russia-Ucraina: Vladimir Putin avverte la NATO

Resta alta la tensione al confine ucraino: dall’invito della Casa Bianca e dell’UE a Bruxelles, la nuova minaccia di Putin.

Ultimo aggiornamento dal confine dell’Ucraina. Mentre resta alta la tensione tra Federazione Russa e blocco militare occidentale a causa del rafforzamento delle milizie russe alla frontiera dell’ex satellite ucraino; dal ministero della Difesa, il messaggio del leader del Cremlino è trasparente. In caso di atteggiamento aggressivo da parte della Nato, Mosca avrà pieno diritto di agire e lo farà con il completo dispiegamento della sua forza tecnico-militare: lo ha riferito la Tass questo martedì, 21 dicembre.

Tensione Russia-Occidente: il messaggio di Putin

Resta alta la tensione internazionale al confine ucraino a seguito del considerevole rafforzamento dei soldati russi e delle forze militari, armi e carri armati, alla frontiera ucraina. Il monito è già stato lanciato a inizio mese dalla Casa Bianca; ribadito dal G7 e precisato dall’Unione Europea da Bruxelles. Il contenuto dell’ultimo avviso è sempre lo stesso: in caso di effettiva aggressione da parte della Federazione Russa all’Ucraina, il blocco militare dell’Occidente è pronto a intervenire. Una reale invasione costerà a Mosca sanzioni salatissime “mai viste prima.”

Dalla preoccupazione mondiale alla conferma del Cremlino, l’atteggiamento della Russia è effettivamente rivolto al pieno ripristino del suo monopolio, vietando di fatto all’Ucraina non solo un futuro inserimento all’interno della Nato, ma anche qualsiasi rapporto con l’occidente tramite tagli economici e militari col fine di ristabilire l’orbita di Mosca.

La risposta dal Cremlino è chiara: “In caso di continuazione di una linea chiaramente aggressiva da parte dei colleghi occidentali, noi adotteremo misure tecnico-militari adeguate e reagiremo duramente a passi ostili.”, ha confermato il presidente Vladimir Putin durante una riunione allargata dal collegio del ministero della Difesa russo. Il presidente della Federazione Russa ha concluso il suo discorso puntando il dito contro il blocco dell’occidente, principale responsabile della situazione attuale in Europa.“Quello che sta accadendo ora, quella tensione che si sta verificando in Europa ora è colpa loro”, ha dichiarato il presidente.

Per allentare la tensione internazionale, Mosca ha proposto a una bozza relativa a un nuovo potenziale accordo tra Russia e Nato. Il documento intavolato lo scorso venerdì 17 dicembre propone un impegno congiunto da entrambe le parti per sanare l’equilibrio mondiale.

