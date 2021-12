Francesco Totti ha veramente tradito Ilary Blasi? La risposta era già emersa nel corso di una vecchia puntata del “Gf Vip”

La faida attualmente in corso tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona ha riportato a galla vecchi malumori. Sedici anni fa, poco prima che la modella e il campione della Roma convolassero a nozze, era stato proprio l’ex re dei paparazzi a divulgare una notizia che aveva messo seriamente a rischio il matrimonio della coppia.

Totti, stando alle prove fornite da Corona, si era abbandonato ad un momento di passione con la showgirl Flavia Vento. Ilary, che sposando il calciatore aveva dimostrato di credere alle sue parole, sembra essere perfettamente consapevole di come andarono realmente le cose. Proprio la conduttrice, nel corso di una puntata del “Gf Vip”, era tornata sull’argomento rivelando la sua verità.

Totti e Ilary, la verità sul tradimento era già emersa: la conduttrice ne aveva parlato in tv

Ilary Blasi, a distanza di ben tredici anni, era tornata a parlare del presunto tradimento di Francesco Totti proprio durante una puntata del “Gf Vip”. Nel 2018, infatti, la conduttrice era al timone del reality più seguito di Canale Cinque, ed aveva avuto di fronte a sé l’occasione che aspettava da tutta la vita: quella di parlare direttamente con Fabrizio Corona. Quest’ultimo, infatti, era stato il principale responsabile del caso mediatico creatosi attorno al marito Francesco Totti.

Corona, ospite del “Gf Vip”, era stato aspramente rimproverato da Ilary. “Tu ti rendi conto di cosa hai fatto tredici anni fa?” – lo aveva apostrofato la Blasi, per poi proseguire con le sue accuse al veleno – “Tu giochi con i sentimenti delle persone, e lo hai fatto quando ero incinta del mio primo figlio!“.

La conduttrice, con il dente avvelenato, aveva sfogato su Corona tutta la propria rabbia repressa, lasciando trapelare il suo reale pensiero in merito al presunto tradimento di Totti. Secondo la Blasi, il tutto era riconducibile ad una montatura architettata dal paparazzo per far parlare di sé.

A distanza di sedici anni, Ilary e Totti sono felicemente sposati ed hanno avuto tre splendidi figli. Tra la presentatrice e il calciatore, l’amore e la stima reciproca non sono mai venuti meno.