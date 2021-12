Vanessa Incontrada gioca un brutto scherzo al web, dopo qualche momento confessa tutto ma la preoccupazione resta.

Vanessa Incontrada ha messo in agitazione la sua community su Instagram, seguita da 2.4 milioni di follower, la conduttrice televisiva è una delle persone dello spettacolo più amate ed apprezzate. La sua carriera inizia diversi anni fa quando dalla Spagna si trasferisce in Italia per esordire nel programma comico “Zelig”, con Claudio Bisio.

La coppia è sempre stata vincente, hanno offerto al pubblico a casa momenti di relax, di spensieratezza e divertimento assoluto, sempre con grande garbo e senso dell’umorismo. Gli anni 2000 sono stati gli anni d’oro per Vanessa, dopo questa prima esperienza lavorativa per lei si sono aperte le porte dell’intrattenimento e del cinema.

L’abbiamo apprezzata in più di qualche occasione, è sempre stata all’altezza delle situazioni anche quando è stata vittima di body shaming, a causa di qualche chiletto in più, diversi leoni da tastiera l’hanno derisa, umiliata e bullizzata. Sono stati momenti molto difficili per l’attrice che ha superato grazie all’amore del figlio e di tutte le persone che le vogliono bene.

Vanessa fa preoccupare tutti, ma poi…

Alcuni fan nel vedere gli ultimi scatti di Vanessa si sono preoccupati molto, il viso in bianco e nero un po’ pensieroso e triste della conduttrice ha reso il web alquanto malinconico. Quando stava per accadere l’impossibile l’attrice ha chiarito il suo stato d’animo: “Un po’ pensierosa e un po’ sorridente…così mi sento”.

Nulla di preoccupante dunque, solo un po’ di umore altalenante dovuto probabilmente all’inverno o ai giorni prenatalizi. Qualcuno ha commentato il post di Vanessa dicendo: “Eravamo in pensiero per te”, qualcun altro scrive: “Vanessa, conta sempre su di noi, siamo la tua famiglia virtuale”.

Una dimostrazione d’affetto da parte di tutti colorata da una valanga di cuoricini, fiori e bacetti. Nel tempo Vanessa si è imposta nel mondo dello spettacolo ed è riuscita a far breccia nel cuore degli italiani.

Tutto è bene quel che finisce bene, domani per Vanessa sarà un altro giorno e sicuramente sarà più bello di oggi.