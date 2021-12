Alex Belli, il forte messaggio rivolto a Soleil Stasi: “La tua gemella st****a”

Nonostante la sua squalifica, Alex Belli continua a essere un protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip anche fuori dalla casa. Ecco l’ultimo messaggio diretto a Soleil Stasi

Tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio lui, l’attore Alex Belli, che continua a mantenere alta l’attenzione sulla propria persona anche fuori dalla casa. Per settimane il triangolo che ha coinvolto anche la moglie Delia Duran e la concorrente Soleil Stasi ha tenuto banco all’interno del reality, nonostante il tutto sia stato considerato dal pubblico -e non solo- poco veritiero. Un dettaglio che non sembra interessare ai telespettatori che continuano a farsi intrattenere dall’attore e dai suoi comportamenti.

Il messaggio social rivolto a Soleil Stasi, Alex Belli senza mezzi termini

Dopo essere stato squalificato per aver violato il regolamento, Alex Belli ha fatto ritorno nella casa del GF Vip per alcuni confronti con Soleil Stasi. Un rapporto, il loro, non chiaro e che ha lasciato piuttosto confusi i telespettatori di Canale 5. Che si sia trattata di amicizia, qualcosa in più, o semplicemente una recita, la dinamica tra i due concorrenti ha tenuto banco anche dopo l’uscita dell’attore.

I due si sono accusati a vicenda e non hanno trovato un punto di incontro, nonostante questo Belli non sembra provare nessun tipo di astio nei suoi confronti, anzi. Nelle ultime ore ha dedicato un tweet proprio alla sua compagna d’avventura, sottolineando quanto abbia apprezzato la sua persona e quella che lui considera “un’amicizia artistica“.

“Io sono sempre stato e sarò con te” -si legge- “ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia vita privata, l’amicizia artistica e telepatica la conservo nel cuore“.

Ha successivamente concluso il messaggio dichiarando come questi siano i suoi pensieri e sentimenti, nonostante Soleil voglia fargli vedere solo la sua “gemella st****a“. Infine una frase che non lascia spazio a fraintendimenti: “Gli occhi non mentono mai“.

Con questa dedica rivolta alla sua ex compagna d’avventura Alex Belli metterà definitivamente un punto? O gli autori del reality vorranno renderlo ulteriormente partecipe anche dopo lo stop festivo? Nel frattempo all’interno della casa Stasi sembra essere sempre più vicina al nuovo arrivato, Alessandro Basciano, contro il quale proprio l’attore si è scagliato nel corso dell’ultima puntata.