Amadeus furioso: “Pensate a lavorare!” La sua rabbia è incontenibile

Tra il noto conduttore del “Festival” e i Jalisse è scattato un botta e risposta senza precedenti relativo la loro estromissione dalla competizione canora.

Nel 1997 hanno vinto il “Festival di Sanremo” nella categoria Big con il brano ‘Fiumi di parole’, una delle canzoni più belle del loro repertorio e proprio con questo hanno poi partecipato alla competizione “Eurovision Song Contest” di Dublino.

Parliamo ovviamente dei Jalisse composta da Fabio Ricci e Alessandra Drusian che nonostante debba la sua fortuna proprio al palco di Sanremo, in queste settimane sta sollevando un polverone per via della loro estromissione, ancora una volta, dalla gara.

25 anni in cui marito e moglie sono stati categoricamente lasciati fuori dai giochi e che oggi li ha spinti a dichiarare prima la loro frustrazione nei social tramite un messaggio video e poi anche a spiegare le loro ragioni ai microfoni di Askanews.

Jalisse sul piede di guerra: “Continuiamo a sognare”

Dopo il loro video messaggio social ed il sostegno che migliaia di follower hanno espresso loro, non si è fatta attendere la replica di Amadeus che ha dichiarato di non aver nulla contro i Jalisse ma che invece di fargli guerra sui social sarebbe “meglio lavorare che lamentarsi”.

Per questo la coppia è tornata a parlare della faccenda: “Sia ben chiaro, non è un attacco o una polemica contro Amadeus” – ha esordito Fabio.

“Ci avrebbe veramente fatto piacere poter calcare il palco di Sanremo, dopo 25 anni dalla vittoria. Poteva essere il coronamento di un sogno”. Il cantante chiarisce che la loro non è una polemica nei confronti del conduttore e del programma ma un voler puntualizzare su quanto successo. “Sappiamo cos’è il lavoro duro. Noi però continuiamo a sognare”, sottolinea poi.

Anche Alessandra replica a questa estromissione inspiegabile: secondo lei in questi anni forse ci sono state canzoni molto più belle delle loro che meritavano la partecipazione al “Festival”, ma “in 25 anni come mai non riusciamo a trovare la canzone giusta?”.

Il loro inserimento in gara, proprio a 25 anni dalla vittoria, sarebbe stato un coronamento personale che avrebbe dato lustro alla canzone italiana di cui sono portavoce.

Ricordiamo che i Jalisse nonostante il passare degli anni non sono una meteora dei bei tempi andati, ma continuano ad essere molto produttivi dal punti di vista discografico. Nel 2020 hanno pubblicato infatti l’ultimo cd ‘Voglio emozionarmi ancora’ record di incassi.