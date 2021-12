Amici 21, le feste si stanno avvicinando anche per i ragazzi ma quest’anno uno di loro dovrà affrontare un dolore inaspettato. Il lutto è stato annunciato poche ore fa

Christian è senza ombra di dubbio uno degli allievi più amati di questa ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha conquistato tutti con il suo incredibile talento nel ballo, con la sua dolcezza e con la sua simpatia. Nella casa ha stretto tanti rapporti importanti ed è fondamentale che questo accada quando vivi una esperienza così lunga e così intensa, stando lontano dagli amici e dalla propria famiglia. Proprio in queste ore, Christian è stato messo di fronte ad una delle prove più difficili che abbia mai vissuto.

Amici 21, lutto per Christian: addio alla piccola Joy

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Silvia Toffanin scatena le critiche: “Senza Piersilvio Berlusconi avrei fatto un altro lavoro”

“Caro amore mio, mi hai spezzato il cuore oggi” ha scritto la mamma di Christian in una storia di Instagram, dove ha pubblicato una foto di un dolcissimo cagnolino. “Soffro tantissimo, un dolore indescrivibile angelo mio, buon arcobaleno. Joy amore mio ti amo e ti amerò per sempre, piccolo mio. Non mi rassegnerò facilmente, la vita è così ingiusta. Joy il mio cuore soffre tantissimo, un giorno ci rincontreremo in cielo. La tua mamma“.

Christian era molto legato al cucciolo, è stato suo amico per tantissimi anni ed è cresciuto insieme a lui. Su Instagram ci sono tantissime foto di loro due insieme. Non sarà stato facile per il ragazzo apprendere questa notizia in un momento dove sta lavorando al sogno più grande della sua vita, dovrà farsi forza e cercare conforto in quello che lo circonda.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Innamorata di voi”, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Natale lontano dai loro cari? Le FOTO non lasciano alcun dubbio

Christian accanto avrà i suoi compagni d’avventura che gli staranno vicino e lo aiuteranno ad affrontare il primo dolore più grande e più intenso di tutta la sua vita.