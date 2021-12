“Ti amo punto”, Angela Nasti fa tramare: il balletto sensuale allo specchio è illegale, gambe da urlo – VIDEO

La ex tronista di “U&D” ha mandato in visibilio i fan con un nuovo carosello di foto mistiche di lei mentre balla allo specchio.

Classe 1999 e napoletana doc, la bella Angela Nasti si è fatta conoscere in questi anni per le sue partecipazioni al programma “Uomini e Donne” prima come corteggiatrice e poi come tronista.

Se per lei l’amore però non è proprio fortunatissimo, lo è invece la vita lavorativa dove è richiestissima da brand del lusso per collaborazioni anche importanti per la promozione di alcuni loro prodotti di punta. Angela inoltre lancerà anche la sua linea di abbigliamento, la ‘Change of Angels’, che a breve vedrà la luce per la gioia dei suoi 816mila follower.

Ieri la giovanissima ha postato un nuovo carosello di foto che la immortalano allo specchio, gambe fotoniche e sorriso che stende. Vediamola.

Angela Nasti fa furore, le gambe sono un sogno

