“Una bellezza naturale disarmante”. Anna Safroncik, il primo piano che lascia senza fiato. Occhi ammalianti e indiscutibile raffinatezza – FOTO

Anna Safroncik. La bellissima attrice ucraina rapisce i fan su Instagram con immagini sempre sensuali ma eleganti e di classe. Piovono commenti di approvazione

Un destino già segnato fin da piccolissima quello dell’attrice ucraina Anna Safroncik. Già alla tenera età di quattro anni ha debuttato nel mondo della recitazione in “Fiaba dello zar Saltan” di Aleksandr Puškin. Il prossimo passo importante è stato l’iscrizione all’Accademia Nazionale dello Spettacolo della sua città natale, Kiev.

Il successivo trasferimento in Italia non ha significato uno stop alla sua emergente carriera. Nelle vesti di Miss Toscana viene notata per la sua sfolgorante bellezza nel celebre concorso di Miss Italia alla fine degli anni ’90. Il mondo del cinema si è aperto per lei lavorando con un vero e proprio fenomeno, Carlo Verdone nel film “C’era un cinese in coma”.

Anna Safroncik: non solo cinema. Successo anche sul web

Il personaggio di Anna Baldi nella soap opera “Centovetrine” ha dato una spinta di popolarità ad Anna Safroncik. L’attrice ucraina ha saputo dividersi con maestria nel tempo tra cinema e televisione, cimentandosi in ruoli diversi e dimostrando la sua poliedricità.

Abbiamo potuto ammirarla in opere di grande successo televisivo che sono rimaste nel cuore degli italiani: da “Don Matteo” a “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”, passando per “Il Commissario Manara” fino a “Le tre rose di Eva” (nelle vesti di Aurora Taviani) di cui è tanto agognata una futura stagione.

Non solo recitazione per Anna Safroncik. É una star in ascesa del web. Il suo profilo Instagram attualmente conta oltre 570mila follower. La pagina è un tripudio di eleganza e raffinatezza. Ogni scatto trasmette sensualità senza essere mai volgare. A colpire gli utenti è il suo volto dai lineamenti dolci e perfetti, con un quid in più dettato dagli occhi magnetici.

“Sei la luce più bella che c’è”– scrive un fan sotto il suo ultimo post, un primo piano assolutamente ipnotico. “Sei di una bellezza NATURALE disarmante” – replica un altro. E ancora: “Occhi meravigliosi”. Difficile contraddire.