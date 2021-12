La bellissima fashion blogger italiana Antonella Mosetti ha pubblicato una foto inedita: i fan sono rimasti a bocca aperta!

La favolosa showgirl ha dato il meglio di sé nel suo ultimo IG post: gli utenti che la seguono sono ancora sotto shock…

Nell’immagine Antonella posa con indosso uno striminzito vestitino blu elettrico, che ha un’importante scollatura sul davanzale, un’ampia apertura sotto al lato A e sulla pancia ed uno spacco al centro della gonna: le parti più calienti sono tutte ben esposte!

Nella didascalia del post la Mosetti ha scritto: “Forse si può davvero amare più volte in una vita, ma credo che esista un’ultima volta”. E ancora: “Quella che era chiaramente PIÙ AMORE DI TUTTI gli altri amori!”.

Siete curiosi di vedere la foto più bella della Mosetti? Tenetevi forte, perché vi migliorerà la giornata…

Antonella Mosetti, elegante e sensuale: la fidanzata che tutti vorrebbero… Un fan scrive: “Una bomba”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “L’Eredità”, Flavio Insinna ride in faccia alla concorrente: quello che ha detto è imbarazzante

La strepitosa ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello’ ha steso al tappeto i suoi followers: Antonella Mosetti è la regina indiscussa del web!

Nell’immagine la mamma della famosa Asia Nuccetelli viene immortalata in piedi, con le braccia in avanti, lo sguardo fisso sull’obbiettivo della fotocamera ed un’espressione piuttosto seria e grintosa: mai vista tanta bellezza in un solo scatto!

I capelli sono ondulati, il make-up verte sui toni del marrone e la manicure è rossa: ogni minimo dettaglio del suo look è stato curato al meglio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Rosso fuoco”, Rosalinda Cannavò si prepara al Natale: esplode la passione – FOTO

Il post è stato bombardato di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Super fig*“; “Una cosa è sicura: non si può non amare una persona speciale come te”; “Una bomba” oppure “Preziosa, sensuale, pregiata, vellutata… ti amo!”.

GUARDA SUL CANALE YOUTUBE DI www.yeslife.it LE PREVISIONI METEO DEL 22/12/2021