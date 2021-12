Aurora Ramazzotti. La celebre figlia d’arte gode di un’incredibile popolarità sul web. Usa la sua influenza per toccare tematiche sempre attuali e interessanti

Simpatica, intelligente, carismatica e di talento. Aurora Ramazzotti si è finalmente spogliata del pesante marchio dell’essere riconosciuta semplicemente come “figlia di…” e oggi è un personaggio di primo piano dello spettacolo italiano.

Il compito era assai difficile, soprattutto se alle spalle hai due numeri 1 come Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Tuttavia, la giovane influencer ha utilizzato sapientemente i social network come palcoscenico principale facendosi conoscere realmente per ciò che è, facendo dimenticare al pubblico il suo retaggio. Oggi è apprezzatissima unicamente per le sue doti strabilianti di comunicatrice.

Aurora Ramazzotti: le sue battaglie sul web abbattono l’ennesimo pregiudizio

Con la sua “Rubrichetta” Aurora Ramazzotti ha conquistato e fidelizzato orde di utenti che attendono settimanalmente di sentire novità dalla loro influencer preferita.

La celebre 25enne ha escogitato questo momento divertente sulla sua pagina Instagram (seguita da oltre 2,2milioni di utenti) in cui, con una massiccia dose di ironia, risponde alle domande e alle perplessità del suo pubblico sui temi più piccanti legati alla sessualità.

Molto spazio è lasciato alla goliardia, ai post più scansonati e leggeri. Tuttavia, Aurora Ramazzotti, ben conscia del potere mediatico che ha conquistato nel tempo, utilizza i suoi canali social per diffondere spesso messaggi importanti e attualissimi.

Ha spesso parlato del body shaming nelle sue molteplici forme, è emblema della lotta al catcalling, schierata contro ogni forma di violenza, in particolar modo quella di genere. Recentemente ha voluto abbattere l’ultimo tabù, riservato di solito ai problemi di salute mentale.

Ha ideato il talk “Blue Chats”, creando proprio uno spazio accessibile a tutti per approfondire questi temi. La seconda puntata parla dell’ “Holiday Blues”, una sensazione di forte malinconia che si fa più incessante nel periodo delle festività natalizie.

Anche lei confessa di soffrirne e scrive: “L’ho sviluppata in adolescenza, quando ho perso gli equilibri su cui barcollavano in bilico le mie certezze… Avevo aspettative idilliache dovute alla perduta spensieratezza e gioie dell’infanzia…”

Gli utenti apprezzano il nuovo format: “Grazie! Finalmente qualcuno che parla di queste emozioni”, “Complimenti per l’iniziativa,serviva qualcuno che mettesse le carte in tavola per far vedere la verità, visto che ormai sono tutti fomentati nel mostrarsi felici e perfetti(dimenticando di essere felici per davvero e godersi il momento)”.