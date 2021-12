Benessere a tavola: 5 sorprendenti benefici del cocco

In estate, specialmente nei paesi esotici, lo si beve dalla cannuccia, sdraiati su un’amaca. Solido o liquido, il cocco è pieno di benefici.

In estate, specialmente nei paesi esotici, lo si gusta dalla cannuccia, sdraiati su un asciugamano. Solido o liquido, questo alimento flessibile può essere consumato in vari modi. Dai primi ai secondo, se utilizzato, il cocco diventa l’ingrediente principale di qualsiasi ricetta. Grazie al suo sapore unico e delicato, questo frutto prelibato è il rimedio ideale per dare una spinta alle nostre giornate. Proprietà energetiche e e tonificanti sono solo alcuni dei suoi benefici. In latte, polvere, o in scaglie nei dolci, il cocco trova ampio spazio in cucina, ma attenzione a non abusarne: contiene un’alta percentuale di acidi grassi saturi. Quali sono i suoi benefici principali? Scopriamoli insieme.

Cocco: 5 proprietà che non ti aspetti

Il suo profumo ricorda le vacanze e le spiagge assolate. L’olio di cocco è una ricca fonte di proprietà: scopriamone 5.

contro la sbornia: dopo una serata particolarmente alcolica, l’olio di cocco è un ottimo alleato contro il mal di testa e la sbornia. I giorni successivi all’alzata di gomito sono davvero terribili tra nausea ed emicrania. Il rimedio naturale più tempestivo è proprio l’olio di cocco. Addio postumi, con il cocco è possibile eliminare queste fastidiose sensazioni in breve tempo. Di rimedi naturali ne esistono tanti, gli esperti consigliano il consumo di banane, ostriche, bere succo di limone o acqua di cocco. Quest’ultima bevanda aiuta difatti a reidratare il corpo. Ricorda di non abusarne perché si tratta di una bibita molto zuccherina, ma specialmente non dimenticare che l’abuso di alcol è severamente dannoso per la salute e per questo motivo andrebbe consumato con moderazione.

diminuisce la fame: nemico numero uno dell'alcol, il cocco contiene anche una grande quantità di fibra alimentare, circa 9 g ogni 100 g. Questo frutto esotico aiuta dunque a combattare la stitichezza, facilita la digestione e stimola il transito intestinale. Conseguenza? La considerevole diminuzione della sensazione di fame grazie all'aumento della sazietà. Addio voglie improvvise durante la giornata. Con il cocco riuscirai a stare lontano da merendine e altre tentazioni poco salutari.

combatte l'ipertensione: nonostante sia ricco di acidi grassi saturi, il cocco è un ottima merenda rispetto alle dannose alternative industriali. Ricco di oligoelementi come manganese, ferro, fosforo o rame, il cocco ha anche un alto contenuto di potassio (circa 350 g per 100 g di polpa) e magnesio: mix che lo rende un formidabile alleato nella lotta alla pressione sanguigna e il rischio di malattie cardiovascolari.

dona energia: nel cocco troviamo la vitamina B9, essenziale per il corretto funzionamento del nostro sistema nervoso e immunitario. Senza dimenticare la vitamina C per tonificare il nostro corpo, in particolare dopo un oneroso sforzo fisico. Il latte di cocco è anche una fonte significativa di vitamina B6. In breve, il cocco è una grande tesoriera di benefici per il nostro benessere psicofisico.

proprietà idratante: le sorprese del cocco non finiscono qui. Oltre ad essere un ottimo alleato del cuore e della pressione sanguigna, il cocco contiene inoltre un'alta percentuale di acqua e minerali: una combinazione essenziale per rimanere sempre alti i livelli di idratazione. Per questo motivo questo alimento è particolarmente consigliato agli atleti e a chi fa sport o deve affrontare una gara. Non a caso è la bevanda preferita di chi abita nei paesi più caldi: disseta subito!