Tragico incidente lungo l’autostrada: un morto ed un ferito

In un tragico incidente, verificatosi stamane sull’autostrada A21 Brescia-Torino, un uomo ha perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito.

Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad un uomo. Il sinistro si è verificato stamane sull’autostrada A21 Brescia-Torino, all’altezza dell’area di servizio Ghedi Ovest. Stando alle prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto, un mezzo pesante ed un furgone. A perdere la vita il conducente di quest’ultimo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e la polizia stradale.

Brescia, tragico incidente lungo l’autostrada A21: un morto ed un ferito

Un morto ed un ferito, questo il bilancio del drammatico incidente avvenuto questa mattina, mercoledì 22 dicembre, lungo l’autostrada A21 Brescia-Torino nei pressi dell’area di servizio Ghedi Ovest.

La dinamica dell’impatto che, riporta la redazione de Il Giorno, avrebbe coinvolto un’auto, un mezzo pesante ed un furgone, non è ancora chiara. A chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni automobilisti in transito sul tratto autostradale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incidente sul lavoro all’interno di una casa di cura: giovane tecnico perde la vita

In pochi minuti, sul luogo della tragedia sono arrivati diversi mezzi del 118, tra cui l’eliambulanza, ed i vigili del fuoco. I medici, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il conducente del furgone, un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità. Nello scontro è rimasto ferito non gravemente, scrive Il Giorno, il 59enne alla guida del mezzo pesante che è stato trasportato presso l’ospedale di Manerbio, dove ora si trova ricoverato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Devastante incendio in un’abitazione: morta bambina di due anni e mezzo

Per i rilievi di legge, utili a ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. Per permettere la rimessa in sicurezza della carreggiata, le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, il traffico è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia, circostanza che ha provocato lunghe code e rallentamenti.

IL TG DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO