Dzeko pronto a dire addio all’Inter. La notizia lascia di stucco la Serie A

L’Inter trema per il futuro di Edin Dzeko, il bosniaco riceve una offerta clamorosa e l’addio diventa possibile: le ultime

Dopo un inizio di stagione in cui l’Inter ha dovuto prendere le misure, i nerazzurri si sono rilanciati con un clamoroso filotto di sei vittorie consecutive. Successi che hanno proiettato la squadra di Simone Inzaghi in vetta alla classifica, già con il titolo platonico di campione d’inverno in tasca.

Segnale fortissimo lanciato alla concorrenza, a partire da Napoli, Milan e Atalanta, fino a tutte le altre. I campioni d’Italia, per ora, appaiono la squadra più completa del torneo e puntano a confermare il titolo, che avrebbe una valenza ancor più importante. Il 20esimo scudetto sarebbe infatti quello della seconda stella sulla maglia, un traguardo che la dirigenza si augura di raggiungere a maggio.

Inzaghi ha saputo proseguire il lavoro di Conte, anche con qualche cessione pesante. Gli acquisti da parte di Marotta sono stati funzionali e molto azzeccati. Tra questi, soprattutto Edin Dzeko, magari meno devastante di Lukaku ma che come contributo alla squadra non lo sta facendo rimpiangere.

Il bosniaco, però, è improvvisamente al centro delle voci di mercato per gennaio e a sorpresa potrebbe dire addio dopo appena sei mesi all’Inter.

Calciomercato Inter, proposta clamorosa a Dzeko: 10 milioni di ingaggio subito

Dall’Inghilterra, giungono infatti voci del forcing insistito da parte di una compagine di Premier League per Dzeko. Il Newcastle, stando al ‘Sun’, lo avrebbe messo nel mirino.

La nuova proprietà dei ‘Toons’ non vuole badare a spese per rilanciare il club e portarlo ai vertici del calcio inglese. Così, per Dzeko, sarebbe pronto addirittura un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione.

Una proposta davvero faraonica, che potrebbe far vacillare l’ex calciatore della Roma. Nelle prossime settimane sapremo se l’affare andrà a segno.

