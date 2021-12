Caterina Balivo costretta ad ammetterlo senza ripensamenti: “Ci mette in tasca proprio a tutte…” – FOTO

Caterina Balivo irrompe sui social network e mette in risalto un momento diverso dal solito, che la vede cedere il passo.

La conduttrice, ex volto protagonista di “Detto Fatto” su Rai 1 ha fatto irruzione sui social network, immortalando un momento diverso dal solito.

Caterina Balivo ha lasciato ancora una volta il segno al di là di una bellezza accecante che fa ancora la differenza, nonostante il tempo non sia più dalla sua parte.

Da un po’ di mesi a questa parte vuoi per scelta personale, vuoi per il richiamo di mamma responsabile per i suoi figli in questi tempi piuttosto difficili, Caterina ha sposato l’idea di accantonare il ruolo ambito da presentatrice, per poi chissà tornare più forte e determinata di prima.

In alternativa i fan non si stancano di vederla protagonista nelle vesti di web influencer, attraverso scatti profondi e significativi che spesso immortalano stralci della sua quotidianità

Caterina Balivo esce allo scoperto su Instagram e lo ammette davanti a tutti

Mai come in questo periodo la showgirl e presentatrice di origini partenopee, Caterina Balivo è molto attiva sui social network.

Tra le foto più attraenti e significative ecco evincere una personalità sorridente e con il ‘sole’ dentro come d’altronde ha sempre dimostrato davanti al piccolo schermo.

Quando i followers di Caterina sembravano esser pronti ad accogliere a braccia aperte i dettagli di una bellezza senza tempo, ecco che l’ex conduttrice dei salotti pomeridiani in Rai è stata costretta ad inchinarsi alla grandezza di un punto di riferimento assoluto della sua esistenza.

Si tratta della sua dolcissima mamma, che oggi compie la ‘bellezza’ di 87 anni. A giudicare dai lineamenti del volto e dal sorriso, mamma e figlia sembrano davvero due gocce d’acqua.

Inoltre, Caterina sa in cuor suo che se nella vita ha avuto successo, lo deve soprattutto a colei che “…ci mette in tasca a tutte ❤️”.

Insomma l’encomio più grande dell’anno non poteva che andare alla persona che l’ha messa al mondo, l’unico punto di riferimento sulla quale la conduttrice potrà contare sempre e comunque.