“Abbelli”, Elena Sofia Ricci accanto al suo grande amore fa sognare: il carosello di FOTO è surreale

L’attrice ha pubblicato un post che la descrive abbracciata all’amore di una vita, un legame che anche dopo 20 anni non accenna a diminuire.

Mentre in queste ore circola la voce di un suo possibile addio nella serie Rai che le ha dato lustro e prestigio in questi anni, l’attrice Elena Sofia Ricci è impegnata ad Avellino con la sua ultima opera teatrale.

Suor Angela nella fiction “Che Dio ci aiuti” qui invece interpreta Alexandra del Lago, star del cinema in declino, e protagonista de “La dolce ala della giovinezza”, opera teatrale del drammaturgo Tennessee Williams.

Giornate impegnative dunque per la bellissima artista che è lontana da casa da circa un mese per le prove e il tour in giro per l’Italia. Visto che lei si sta assentando da casa è andata a trovarla sul set la persona più importante della sua vita, vediamo di chi si tratta e commentiamo le foto.

Elena Sofia Ricci stupenda e solare, occhi innamorati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Sofia Ricci OfficialPage (@elenasofiaricci_officialpage)

“…quando tuo marito dopo un mese che non ti vede, viene a trovarti in tournée…e tu dopo 20 anni, sei ancora felice come una bambina 👧🤪🙈😍❤️🌹 che dono grande 🥰 Grata alla vita”.

Nel carosello di foto che la Ricci ha postato poche ore fa la vediamo abbracciata a Stefano Mainetti, compositore e direttore d’orchestra con cui è sposata dal 2003.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Aspettiamo la versione di Fedez”. Chiara Ferragni tutina bollente crea scompiglio sul web – FOTO

L’uomo la ingloba di spalle in una stretta piena di amore e affetto che traspare tutto negli occhi dei due amanti che si osservano come la prima volta, sempre più uniti e forti. Un patos che anche i fan dell’attrice hanno percepito in modo palpabile in questo carosello surreale di foto così intime ma allo stesso tempo da esempio per le coppie più giovani.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Ma cosa fate…”, Icardi e Wanda danno scandalo. La Nara è in intimo e lui è sopra… – FOTO

I commenti sono giunti copiosi in poche ore: “Abbelli 🔥”, “Siete un grande grandissimo orgoglio”, “Se la mia storia d’amore non sarà come la vostra non la voglio 😂😍”, “Che belli che siete ❤️questo è amore ❤️”, “Oh 😍”.

GUARDA IL METEO DI www.yeslife.it . LE PREVISIONI DEL 22.12.2021