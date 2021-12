Giulia Stabile, il bacio nel posto più magico fa impazzire i fan – FOTO

Giulia Stabile ha regalato ai fan delle immagini davvero speciali che la ritraggono insieme al fidanzato, il cantautore Sangiovanni. Le dolci parole della ballerina

Si avvicina il Natale e per Giulia Stabile, dopo un anno piuttosto intenso, è tempo di vacanze. Dopo aver vinto la ventesima edizione di Amici, la ballerina si è immersa nel lavoro e ha concluso il 2021 collaborando a Tu Si Que Vales come co conduttrice e rivestendo il ruolo di professionista nella nuova edizione del talent che l’ha lanciata. A ridosso delle festività il programma di Maria De Filippi si prende una pausa, così come i suoi protagonisti. Stabile ne ha approfittato per trascorrere delle ore in un posto piuttosto magico con una persona davvero speciale per lei.

“Mi sentivo davvero felice”, il racconto dei magici momenti tra Giulia Stabile e Sangiovanni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

La giovane ballerina ha voluto condividere con i suoi fan un momento davvero speciale passato in compagnia del fidanzato, il cantautore Sangiovanni. I due si sono conosciuti e innamorati all’interno della scuola di Amici e la loro relazione, nel corso degli ultimi mesi, sembra essersi solo che rafforzata.

Più uniti e complici che mai, hanno mostrato sui social alcune immagini del loro viaggio a Courmayeur dove si sono divertiti tra la neve. Felici di essersi finalmente riuniti dopo gli impegni lavorativi, non sono mancate anche tenere effusioni che hanno scaldato i cuori dei fan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Non meritavi questo, è triste”, lacrime al “GF Vip”: la concorrente non ce la fa più

Giulia Stabile ha voluto dedicare alcune parole a questi momenti speciali, raccontando di quanto sia stato magico per lei “tornare bambina”. “Chi mi conosce e segue sa quanto io tenga al mio lato bambino, non ho mai fatto “fatica” nel tenerlo vivo” -scrive- “penso che ci siano delle cose (magari diverse per tutti) che ci facciano tornare letteralmente dei bambini“.

È esattamente quello che accade alla ballerina quando si trova in mezzo alla neve. “Mi sento come una bimba di 8 anni che la vede per la prima volta” -racconta- “ieri sera, quando dopo tanto tempo l’ho rivista con quest’altro bimbo, sono stata benissimo e mi sentivo davvero felice“. Nelle immagini accanto a lei c’è proprio Sangiovanni con il quale gioca e si scambia un tenero bacio.

“Penso che sia una cosa davvero pura e bellissima che, in fondo, appartiene a tutti noi“, conclude con queste parole la ballerina che appare più felice che mai.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Silvia Toffanin rivela un segreto di Berlusconi: “Lo faceva sempre…”

Non sono mancati i commenti dei fan che supportano i due giovani talenti, individualmente e come coppia, e che si sono commossi dinnanzi alla magica atmosfera ricreata tra la neve.