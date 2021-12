Gomorra, Genny dice “addio”: il nuovo sogno dell’attore Salvatore Esposito

Salvatore Esposito è il famosissimo attore di Gomorra, che recita il personaggio del boss Genny Savastano: ecco come tutto ebbe inzio…

Il noto attore del personaggio di Genny Savastano deve il suo enorme successo alla sua famiglia, che gli è sempre stata accanto e lo ha sempre supportato.

Ma Salvatore Esposito non ha sempre fatto l’attore: prima di esordire nel mondo del cinema, infatti, aveva un posto fisso in un fast food… e poi cos’è successo? Ha deciso di cogliere l’occasione e provare a fare ciò che gli piaceva davvero: un lavoro per cui era molto portato e per cui aveva studiato.

Durante il suo primo provino nessuno ha avuto dubbi: la parte del boss spettava a lui!

Ma chi si sarebbe mai immaginato che questa serie televisiva avrebbe registrato così tanti ascolti per tutti questi anni? Il boom di Gomorra ha fatto esplodere anche Salvatore Esposito: è stato questo, senza dubbio, il trampolino di lancio per la carriera dell’attore.

Genny Savastano, l’attore Salvatore Esposito lancia un nuovo progetto… di cosa si tratta?

Salvatore Esposito ora ha una nuova passione: quella per la scrittura.

“Questa è una passione più recente. La piena libertà creativa davanti a un foglio bianco è inebriante” Sono state queste le parole del famoso attore italiano, pronunciate nel corso di una lunga intervista.

Il suo primo romanzo appartiene ai generi giallo e poliziesco e si intitola ‘Lo Sciamano‘: il nome deriva dal soprannome dato a Christian Costa, ovvero il protagonista dell’opera. L’uomo è un vero e proprio esperto di delitti, che analizza le scene del crimine in modo poco ortodosso: nonostante questo, però, è un profiler eccellente, che nella sua carriera vanta innumerevoli casi risolti.

E voi già lo avete letto?

