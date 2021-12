Gratta e Vinci, il biglietto fortunato che tutti stanno comprando: il motivo è assurdo

Gratta e Vinci. Sono molti gli italiani che si affidano alla dea bendata per dare una svolta alla loro vita. Vi sveliamo quale tipo di lotteria istantanea dà più possibilità di vittoria

Non si arresta la sete di vittoria degli italiani che affidano sogni e speranza ai tagliandi della lotteria istantanea, alla ricerca di una svolta economica che possa modificare il corso della loro vita.

Giorno dopo giorno, fioccano le notizie sui quotidiani di persone baciate dalla dea bendata, alimentando le aspettative di tutti gli altri che agognano il medesimo destino. L’abitudine di giocare ai Gratta e Vinci è una costante di tutti i mesi, tuttavia a Dicembre si registra un incremento delle vendite e dei relativi tentativi di chiudere con il botto l’anno in corso.

Gratta e Vinci: quale lotteria istantanea conferisce una vincita maggiore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tabaccheria Adry & Luca (@tabaccheria_auchan_rescaldina)

I Gratta e Vinci sono tutti uguali o esiste una tipologia specifica che conferisce più possibilità di vittoria?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Meraviglia assoluta”. Stefania Orlando in total back: una pantera FOTO

A quanto pare, con la lotteria istantanea denominata “7 e mezzo” con una giocata del costo solamente di 1 euro la probabilità di vincere il premio è di 1 ogni 480.000 biglietti, per un montepremi massimo di 10mila euro. Come si gioca? Sul tagliando sono impresse le due carte del banco la cui somma deve essere superata dalle tre carte del giocatore, senza superare la cifra di 7 e mezzo, come nel popolare gioco di carte italiano.

Diecimila euro sono tanti ma, diciamo la verità, non svoltano di certo la vita; possono servire a togliersi qualche sfizio e saldare dei piccoli debiti. Se state cercando, invece, il colpo di fortuna che potrebbe cambiare per sempre la vostra esistenza, dovrete dirigervi verso un altro tipo di tagliando.

Leggi anche >>> “Vite al Limite”. Il peso eccessivo le stava impedendo di raggiungere i suoi sogni. Oggi è completamente un’altra persona

Il Gratta e Vinci denominato “Il miliardario”, con una spesa a biglietto pari a 5 euro, offre decisamente statistiche favorevoli. Per ogni lotto sono presenti almeno 18 biglietti vincenti. Il montepremi massimo consiste in una cifra straordinaria: ben 500mila euro. I premi secondari non sono da meno: da 300mila euro e 100mila euro.

Importantissimo è non cadere nella trappola della dipendenza e considerare i Gratta e Vinci semplicemente per quello che sono: un gioco.