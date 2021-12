Inter rischia grosso: retrocessione e revoca dell’ultimo scudetto?

La Guardia di Finanza nella Sede dell’Inter e della Lega per l’indagine sulle plusvalenze: i nerazzurri rischiano grosso?

L’Inter sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista dei risultati sportivi. I nerazzurri, dopo un lungo digiuno durato più di 10 anni, hanno vinto nuovamente lo scudetto nella stagione 2020-2021. In estate, l’addio di Antonio Conte e le cessioni illustri di Hakimi e Lukaku avevano deluso i tifosi.

In realtà, Simone Inzaghi sta lavorando in modo meraviglioso e i nuovi arrivi come Correa e Dzeko stanno impressionando gli addetti ai lavori. La squadra sta entusiasmando, è al primo posto e sta mostrando un calcio spettacolare. Nonostante tutte queste belle notizie, quest’oggi è successa una cosa che sta facendo tremare tutti i tifosi.

Inter rischia grosso: indagine della Guardia di Finanza

Stando agli ultimi aggiornamenti, la Guardia di Finanza ha fatto acquisizioni di documenti nelle sedi dell’Inter e della Lega. L’indagine è a carico di ignoti: nel mirino alcune plusvalenze della società in merito agli anni 2017/2019. Secondo quanto spiegato dal Corriere della Sera, ci sono alcune criticità nei bilanci dell’Inter. Il procuratore ha avviato l’indagine bussando subito per prendere le documentazioni e studiare le plusvalenze.

Il club nerazzurro ha già diramato un comunicato, in cui ha dichiarato che i bilanci vengono redatti nel rispetto dei “più rigorosi principi contabili”. Stando ai regolamenti, i possibili rischi possono essere una penalizzazione nell’attuale campionato o addirittura l’esclusione dal campionato. Al momento tutti possono dormire sogni tranquilli: difficile che ciò accada. Anche il Milan, ad esempio, era finito nel mirino delle fiamme gialle: la procura di Milano ha tuttavia verificato che nei bilanci dei rossoneri non esistono criticità.

Tornando al calcio giocato, tra qualche ora l’Inter scenderà nuovamente in campo per sfidare il Torino a San Siro. I nerazzurri si sono già laureati ‘Campioni D’Inverno’.

